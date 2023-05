На Евровидении 2023 Польшу представит певица Blanka. Девушка выступит 11 мая во втором полуфинале с песней Solo.

Что известно о Blanka

Бланка Стайков — 23-летняя польская певица и модель из Щецина. Она начала заниматься музыкой с детства и выпустила дебютный сингл Strong Enough в 13 лет.

Blanka победила в конкурсе Tu bije serce Europy! с песней Solo и будет представлять Польшу 11 мая, во втором полуфинале Евровидения 2023.

Текст песни Blanka – Solo

Baby

It’s kind of crazy

How else to phrase it?

With you I’ve lost my senses

Baby

What happened to ya?

I thought I knew ya

But now it’s time to face it

You’re hot and cold

High and you’re low

Messin’ with my mind

No, oh-oh, that’s not how it goes

So, let me spell it out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

Show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

How I be getting down, solo

Tell me

Now, was it worth it

Playin’ me dirty

But now who’s laughing, baby

Watch me

All eyes on me now

Bet you regret how

What goes around comes around

You’re hot and cold

High and you’re low

Messin’ with my mind

No, oh-oh, that’s not how it goes

So, let me spell it out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

Show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

How I be getting down, solo

No, no, I’m going solo

Yeah, ya better, better, watch me now

‘Cause I know how to let go

Gonna make it, make it on my own, whoa

Oh, no, I’m going solo

Yeah, ya better, better, watch me now

‘Cause I know how to let go

So, it’s clear to see I’m

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

Show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

How I be getting down, solo

Перевод песни Blanka – Solo

Дорогой.

Это какое-то безумие.

Как еще это сказать?

С тобой я потеряла рассудок.

Милый.

Что с тобой случилось?

Я думала, что знаю тебя.

Но теперь пришло время посмотреть правде в глаза.

Ты то горячий, то холодный.

Высокий и низкий.

Ты не даешь покоя моим мыслям

Нет, нет, нет, нет, все не так.

Позвольте мне объяснить.

Теперь я лучше сама, сама, сама

Я никогда не подведу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Покажу тебе, что ты теряешь

Теперь я лучше одна, одна

Я никогда не подведу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Как я танцую, соло

Скажи мне

Стоило ли оно того

Играть со мной в грязные игры

Но кто теперь будет смеяться, дорогой?

Посмотри на меня.

Все на меня смотрят.

Держу пари, ты сожалеешь об этом

О том, что происходит.

Ты то горяч, то холоден

То высоко, то низко.

Ты сбиваешь меня с толку

Нет, нет, нет, нет, все не так.

Позвольте мне объяснить.

Теперь я лучше сама, сама, сама

Я никогда не подведу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Покажу тебе, что ты теряешь

Теперь я лучше одна, одна

Я никогда не подведу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Как я буду танцевать, соло

Нет, нет, я пойду одна

Да, лучше, лучше, смотри на меня

Потому что я знаю, как отпустить

Я сделаю это, я сделаю это сам

О, нет, я пойду одна

Да, лучше, лучше, смотри на меня

Потому что я знаю, как отпускать

Итак, ясно, что я

Теперь я лучше сама, сама

Я никогда не подведу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Покажу тебе, что ты теряешь

Теперь я лучше сама, сама

Я никогда не подведу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Как я танцую, соло

О чем песня Blanka – Solo

Solo – чувственная песня об осознании собственной независимости и достоинства. Blanka выходит из отношений, над которыми работает лишь она, и понимает, что ей лучше быть в одиночестве.

