На конкурсе Евровидения 2023 Бельгию будет представлять певец Gustaph. Участник выступит со своей песней Because of you 11 мая, во втором полуфинале международного конкурса. Что известно о Gustaph: которую он исполнит песню и о чем она – читайте в материале.

Что известно о Gustaph

Gustaph – певец, уже участвовавший в Евровидении. Раньше он дважды выступал на конкурсе в качестве бэк-вокалиста (в 2018 году в Лиссабоне и в 2021 году в Роттердаме). Gustaph написал свою первую песню, когда ему было семь лет. Уже в 19 певец выпустил свой первый сингл под названием Gonna Lose You. Его участник написал и продюсировал своими силами.

Текст песни Gustaph – Because of you

And when the world got me going crazy

I’ll carry on

And it’s all because of you

Because of you

Remember when they told us

“You’re not good enough”?

And then you came into my life

Yeah, you changing my world for good

Told me to love myself a bit harder than yesterday

Well, life is too short and we sure got to celebrate

And when the world got me going crazy

I carry on

‘Cause I know I’m strong

When the world got me going crazy

I carry on

And it’s all because of you

Because of you

Remember when they tried to break us?

Well, look at us now

You told me the right thing at the right time

And got me feeling wild

Now I love myself much more than I did yesterday

‘Cause life is too short and we sure got to celebrate

And when the world got me going crazy

I carry on

‘Cause I know I’m strong

When the world got me going crazy

I carry on

And it’s all because of you.

Перевод песни Gustaph – Because of you

И даже когда мир будет сводить меня с ума,

Я выстою,

И это все благодаря тебе,

Благодаря тебе

Помнишь, нам говорили,

Что мы недостаточно хороши?

А затем ты пришла в мою жизнь

И изменила ее к лучшему

Сказала мне любить себя немного больше, чем вчера,

Ведь жизнь коротка, и мы должны праздновать каждый ее миг

И даже когда мир сводит меня с ума,

Я справляюсь,

Потому что я знаю, что силен,

И даже когда мир сводит меня с ума,

Я справляюсь,

И это все благодаря тебе,

Благодаря тебе

Помнишь, нас пытались сломить?

Что ж, взгляни на нас теперь,

Ты сказала мне необходимые слова в самый подходящий момент,

И свела меня с ума

Теперь я люблю себя намного больше, чем вчера,

Ведь жизнь коротка, и мы должны праздновать каждый ее миг

И даже когда мир сводит меня с ума,

Я справляюсь,

Потому что я знаю, что силен,

И даже когда мир сводит меня с ума,

Я справляюсь,

И это все – благодаря тебе.

О чем песня Because of you

В интервью для сайта EurovisionFun певец признался, что на самом деле конкурсная песня — это мгновенная вечеринка, и люди, видимо, будут сразу чувствовать себя хорошо, после и во время выступления.

И мы единственные такие во втором полуфинале, где много баллад и напряженных выступлений. Мое выступление – это вечеринка, что может стать преимуществом во время общественного голосования.

Фото – скрин с видео Eurovision Song Contest

