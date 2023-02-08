Чехию на Евровидении 2023 будет представлять группа Vesna.

— Можете ли вы сказать, какие эмоции мы испытали, когда узнали результаты? Вы сделали это возможным! Навсегда благодарены. Евровидение, мы идем! — эмоционально прокомментировала группа победу.

Артистки поедут в Ливерпуль благодаря голосованию фанатов конкурса — через специальное приложение 70% иностранцев и 30% граждан Чехии выбирали, кто поедет представлять страну.

Vesna поедет на Евровидение 2023 с песней My Sister’s Crown, которая будет исполнена на украинском языке. Это первый в истории случай, когда страна выступает с песней на языке другого государства.

Сейчас смотрят

Что известно о Vesna

Это пражская группа, которую возглавила певица, композитор и автор текстов Патрисия Фуксова. Правда, в сети многие выразили свое недовольство касательно россиянки в группе. Ее родная страна хочет уничтожить Украину, и при этом она собирается петь My Sister’s Crown на украинском в Ливерпуле.

Что касается стиля Vesna, то он сочетает в себе элементы фольклора и современную поп-музыку. Пока у группы только два альбома.

Чехия на Евровидении

Эта страна была на конкурсе уже 10 раз. После череды неудач они решили сняться с соревнований на 5 лет. С 2015 года они снова готовы показать всем свое творчество. В 2016 году Чехия впервые вышла в Гранд-финал, а лучший результат был в 2018 году — тогда Миколас Йозеф занял 6-е место с песней Lie To Me.

Совсем недавно стало известно, кто будет представлять Францию на Еврвидении. Это будет певица Zarra, которая с самого детства вдохновлялась французской модой и музыкой. Теперь она готова спеть для Европы в своем стиле.