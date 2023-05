На Евровидении 2023 Хорватию представит рок-группа Let 3. На международном конкурсе артисты будут выступать с песней Mama ŠČ.

Что известно о Let 3

Let 3 — хорватская рок-пятерка, известная своими непристойными, порой вульгарными выступлениями.

Группа сформировалась в городе Риека в 1987 году. Первый альбом Let 3 презентовали в 1989.

Участников считают искусными провокаторами. В 2001 году они сотрудничали с архитекторами, чтобы построить статую пожилой женщины с мужским половым органом. На выступлениях коллектив можно увидеть в платьях и крови.

Поклонники восхищаются либеральным характером рок-группы, поскольку, несмотря на странную манеру, Let 3 выступает против консервативной политики, а также поддерживает права женщин и ЛГБТ-сообщества.

В 2023 году Let 3 победили в хорватском нацотборе Dora, где выбирали представителей на Евровидение 2023.

Читайте: Все подробности о Евровидении 2023 в Ливерпуле

Текст песни Let 3 — Mama ŠČ

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora

Trajna-nina, armagedon, nona, šč

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora

Trajna-nina, armagedon, nona

Traktora

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona

Trajna-nina, armagedon, nona

A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đ

E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj

A, b, c, č, ć, d, dž, đ, oprez, oprez

O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z

Mama, mama, mama, ja se idem igrat

Mama, idem u rat

Onaj mali psihopat, r-r-rat, rat

Mali, podli psihopat, r-r-rat, rat

Krokodilski psihopat, r-r-rat, rat

Mama, idem u rat

Traktora

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona

Trajna-nina, armagedon, nona

Onaj mali psihopat

Mali, podli psihopat, rat, rat

Krokodilski psihopat

Mama, idemo u rat

Onaj mali psihopat

Mali, podli psihopat, rat, rat

Krokodilski psihopat

Mama, idem u rat

Mama, mama, mama

Onaj mali psihopat

Mali, podli psihopat, rat, rat

Krokodilski psihopat

Mama, idem u rat

Šč

Перевод песни Let 3 — Mama ŠČ

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор.

Трайна-нина, армагедон, нянька, щ!

Мама купила трактор!

Мама купила трактор!

Мама купила трактор.

Трэйна-нина, армагеддон, нянька,

Трактор.

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка.

Трэйна-нина, армагеддон, нянька.

A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đ

E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj

A, b, c, č, ć, d, dž, đ, осторожно, осторожно

O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z

Мама, мама, мама, мама, я пойду играть.

Мама, я иду на войну.

Этот маленький психопат, война, война.

Злой маленький психопат,

Крокодиловый психопат, война, война.

Мама, я иду на войну.

Трактор

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка.

Трэйна-нина, армагеддон, нянька.

Этот маленький психопат,

Злой маленький психопат, война, война.

Крокодиловый психопат.

Мама, я иду на войну.

Этот маленький психопат,

Злой маленький психопат, война, война.

Крокодиловый психопат.

Мама, мы идем на войну.

Мама, мама, мама, мама

Этот маленький психопат,

Маленький мерзкий психопат, война, война.

Крокодиловый психопат.

Мама, я иду на войну.

Щ!

О чем песня Let 3 — Mama ŠČ

Песня Let 3 — Mama ŠČ сатирически комментирует российскую агрессию против Украины.

— Наше единственное желание — чтобы как можно скорее прекратилась война и воцарились мир и любовь, — сказали участники хорватскому медиа N1 Info.

В целом, песня высмеивает господство диктаторов, их жажду власти и контроля. Считается, что “трактор” — связь между Беларусью и Россией. Такой посыл группа сделала из-за трактора, который подарил Лукашенко на 70-летие Путина.