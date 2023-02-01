Албанию на Евровидении 2023 представят Альбина и семья Кельменди. Они выступят с конкурсной песней под названием Duje.

Представитель страны был выбран на музыкальном фестивале Festivali i Këngës. Несмотря на то, что по результатам жюри Кельменди заняли второе место, они были выбраны с помощью общественного голосования. За право выступать от Албании на Евровидении 2023 боролся 21 артист.

Конкурсная песня Альбины и семьи Кельменди Duje рассказывает истории о непростых семейных отношениях, которые легко могут разрушиться.

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Что известно об Альбине и семье Кельменди

Альбина Кельменди является популярной албанской певицей. На сцену Евровидения она выйдет вместе со своей семьей.

Популярность к Альбине пришла после того, как она заняла второе место в песенном конкурсе Голос Албании в 2014 году.

Еще будучи школьницей, артистка начала обучаться игре на фортепиано и кларнете. Далее стала выступать вместе со своей семьей.

В июне 2022 года Альбина выпустила свой дебютный альбом Nana loke.

В декабре 2022 певица вместе с пятью членами своей семьи стала участницей Festivali i Këngës, где они и получили право представлять Албанию на Евровидении 2023.

Напомним, Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле в начале мая. Украинцев представит дуэт Tvorchi с песней Heart of Steel.