На Евровидении 2023 Израиль представит певица Ноа Кирел (Noa Kirel). Артистка выступит 9 мая в первом полуфинале с песней Unicorn.

Что известно о Ноа Кирел

21-летняя певица Ноа Кирел является одной из самых известных поп-звезд Израиля. Артистка получила известность уже после первого сингла Killer, который выпустила в 14 лет.

За последние годы 12 различных синглов певицы попали в два лучших чарта Израиля и набрали более 500 млн просмотров на YouTube. Всего Ноа выпустила 41 песню, преимущественно в поп-жанре. До 19 лет девушка получила две награды MTV.

В 2023 году певица победила в израильском нацотборе среди 78 претендентов. Теперь Ноа будет представлять Израиль на Евровидении 2023.

Текст песни Ноа Кирел — Unicorn

Hey, you don’t like the way I’m talking

Hey, so you stand there keep on call me names

No, I’m not your enemy so

If you’re gonna do it, don’t do it

Hey, do you wanna check my DNA?

Older stories, time to go away

And believe in fairytales, oh

If you’re gonna do it

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back, I won’t look down

I’m going up, you better turn around

The power of a unicorn, the power of a unicorn

History caught in a loop

Don’t you wanna change it?

You know that we can, you and me

Can write a new book

Don’t you wanna change it now?

It’s gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

Feminine-feminine-femininal

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back, I won’t look down

I’m going up, you better turn around

The power of a unicorn, the power of a unicorn

It’s gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

אנ’לא כמו כולם, מול כל העולם, לא

It’s gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

אין לי דאווין, לא, You can call me queen

You wanna see me dance?

You wanna see me dance?

You wanna see me dance?! (Hahaha)

Watch me

(It’s gonna be)

(It’s gonna be, hey!)

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

I’m standing like a—

Перевод песни Ноа Кирел — Unicorn

Тебе не нравится, как я разговариваю?

Так что же ты стоишь и обзываешь меня?

Нет, я тебе не враг.

Если собираешься это сделать, то не делай этого.

Хочешь проверить мою ДНК?

Старые истории, пора забыть.

И поверить в сказки, ох,

Если ты собираешься это сделать.

Я буду стоять здесь, как единорог.

Я буду стоять здесь одна.

У меня есть сила единорога.

Неужели ты так ничего и не понял?

Что я не буду оглядываться, не буду смотреть вниз.

Я иду вверх, тебе лучше вернуться.

Сила единорога, сила единорога.

История застряла в петле.

Ты не хочешь ее изменить?

Ты же знаешь, что мы можем, ты и я.

Мы можем написать новую книгу.

Разве ты не хочешь изменить это сейчас?

Это будет феноменально, феноменально, феноменально.

Феноменально, феноменально.

Женственно, женственно, женственно, женственно, женственно.

Я буду стоять здесь, как единорог.

Здесь, наедине с собой.

У меня есть сила единорога.

Неужели ты никогда не учишься?

Что я не буду оглядываться, не буду смотреть вниз.

Я иду вверх, тебе лучше вернуться.

Сила единорога, сила единорога.

Это будет феноменально, феноменально, феноменально.

Феноменально, феноменально, феноменально.

Я не такая, как все, перед всем миром, нет.

Это будет феноменально, феноменально, феноменально.

Феноменально, феноменально.

У меня нет Давина, нет, ты можешь называть меня королевой.

Хочешь увидеть, как я танцую?

Хочешь увидеть, как я танцую?

Хочешь увидеть, как я танцую?!

Смотри на меня.

(It’s gonna be)

(It’s gonna be, hey!)

Е-ди-норог!

Е-ди-норог!

Е-ди-норог!

Е-ди-норог!

Я стою как…

О чем песня Ноа Кирел — Unicorn

Песня Unicorn рассказывает о настойчивости и высвобождении возможностей. Певица повторяет такие слова, как “феномен” и “женственно”, намекая, что женщины имеют свою внутреннюю силу.