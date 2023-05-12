Фінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня у Ліверпулі. Організатори вже вирішили, в якому порядку вийдуть на сцену конкурсанти.
Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2023
- Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Португалія – Mimicat – Ai Coraçao
- Швейцарія – Ремо Форрер – Watergun
- Польща – Blanka – Solo
- Сербія – Люк Блек – Samo mі se spava
- Франція – LA Zarra – Evidemment
- Кіпр – Ендрю Ламброу – Break A Broken Heart
- Іспанія – Бланка Палома – EaEa
- Швеція – Loreen – Tattoo
- Албанія – Альбіна і сім’я Кельменді – Duje
- Італія – Марко Менгоні – Due vite
- Естонія – Alika – Bridges
- Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha Cha
- Чехія – Vesna – My Sister’s Crown
- Австралія – Voyager – Promise
- Бельгія – Gustaph – Because Of You
- Вірменія – Brunette – Future Lover
- Молдова – Паша Парфеній – Solare Si Lųna
- Україна – Tvorchi – Heart of steel
- Норвегія – Алессандра Меле – Queen of kings
- Німеччина – Lord of the Lost – Blood & Glitter
- Литва – Моніка Лінкіте – Stay
- Ізраїль – Ноа Кірел – Unicorn
- Словенія – Joker Out – Carpe Diem
- Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ
- Велика Британія – Мае Муллер – I Wrote A Song
За правилами Євробачення, у фінал конкурсу проходять по 10 країн із кожного півфіналу. Автоматично у фінал Євробачення проходить Україна як переможниця минулорічного конкурсу, а також країни Великої п’ятірки – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина.
Ймовірним переможцем Євробачення 2023 букмекери називають Loreen зі Швеції із піснею Tattoo, її шанси на перемогу оцінюють у 50%. На другому місці Фінляндія (20%), а також Україна (7%).