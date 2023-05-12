Фінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня у Ліверпулі. Організатори вже вирішили, в якому порядку вийдуть на сцену конкурсанти.

Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2023

За правилами Євробачення, у фінал конкурсу проходять по 10 країн із кожного півфіналу. Автоматично у фінал Євробачення проходить Україна як переможниця минулорічного конкурсу, а також країни Великої п’ятірки – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина.

Ймовірним переможцем Євробачення 2023 букмекери називають Loreen зі Швеції із піснею Tattoo, її шанси на перемогу оцінюють у 50%. На другому місці Фінляндія (20%), а також Україна (7%).