Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Музика

Фінал Євробачення 2023 уже близько: в якому порядку країни вийдуть на сцену

12 Травня 2023, 03:10
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Порядок виступів у фіналі Євробачення 2023
Джерело: Depositphotos

Фінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня у Ліверпулі. Організатори вже вирішили, в якому порядку вийдуть на сцену конкурсанти.

Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2023

  1. Австрія – Teya & SalenaWho The Hell Is Edgar?
  2. Португалія – Mimicat – Ai Coraçao
  3. Швейцарія – Ремо ФоррерWatergun
  4. Польща – BlankaSolo
  5. Сербія – Люк Блек – Samo mі se spava
  6. Франція – LA Zarra – Evidemment
  7. Кіпр – Ендрю ЛамброуBreak A Broken Heart
  8. Іспанія – Бланка Палома – EaEa
  9. Швеція – Loreen – Tattoo
  10. Албанія – Альбіна і сім’я КельмендіDuje
  11. Італія – Марко Менгоні – Due vite
  12. Естонія – AlikaBridges
  13. Фінляндія – KäärijäCha Cha Cha Cha
  14. Чехія – Vesna – My Sister’s Crown
  15. Австралія – VoyagerPromise
  16. Бельгія – GustaphBecause Of You
  17. Вірменія – BrunetteFuture Lover
  18. Молдова – Паша ПарфенійSolare Si Lųna
  19. Україна – Tvorchi – Heart of steel
  20. Норвегія – Алессандра Меле – Queen of kings
  21. Німеччина – Lord of the Lost – Blood & Glitter
  22. Литва – Моніка ЛінкітеStay
  23. Ізраїль – Ноа КірелUnicorn
  24. Словенія – Joker OutCarpe Diem
  25. Хорватія – Let 3Mama ŠČ
  26. Велика Британія – Мае Муллер – I Wrote A Song

За правилами Євробачення, у фінал конкурсу проходять по 10 країн із кожного півфіналу. Автоматично у фінал Євробачення проходить Україна як переможниця минулорічного конкурсу, а також країни Великої п’ятірки – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина.

Ймовірним переможцем Євробачення 2023 букмекери називають Loreen зі Швеції із піснею Tattoo, її шанси на перемогу оцінюють у 50%. На другому місці Фінляндія (20%), а також Україна (7%).

Читайте також:
Євробачення 2023 у ЛіверпуліЯкі країни виступатимуть у фіналі Євробачення 2023 – учасники та пісні

Теги
Євробачення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь