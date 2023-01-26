Україна продовжує лідирувати в прогнозах букмекерів на Євробачення 2023. Шанс на перемогу нашої країни у міжнародному пісенному конкурсі становить 16%, що на 4% менше у порівнянні з показниками після Нацвідбору, який відбувся в грудні 2022.

Незважаючи на те, що показники трохи змінилися, Україна все також на першому місці, тоді як решта країн змінюється місцями.

Станом на 26 січня друге місце на Євробаченні 2023 пророкують Швеції – 10%, третє Італії – 7%. Раніше вони посідали місця з точністю навпаки.

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У п’ятірці лідерів сьогодні також Фінляндія – 6% і Велика Британія – 5%.

Далі йде Франція та Іспанія – по 4%, на восьмому місці Литва – 3%. Десятку лідерів замикають Ірландія та Австралія – по 3%.

Останнє місце в прогнозах букмекерів на Євробачення 2023 займає Албанія, якій пророкують перемогу менше 1%.

Варто зазначити, що думати про перемогу ще зарано, оскільки більшість країн із перелічених вище ще навіть не назвали своїх представників на конкурсі. Україну ж на Євробаченні 2023 представить гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel.