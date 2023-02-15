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Які країни виступатимуть у фіналі Євробачення 2023 – учасники та пісні

15 Лютого 2023, 07:35
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Які країни потрапили у фінал Євробачення 2023 – учасники та пісні

Фінал Євробачення 2023 відбудеться 13 травня на Ліверпуль Арені.

Серед фіналістів Євробачення – традиційно країни Великої п’ятірки, які заснували конкурс, а також країна-переможець минулорічного конкурсу. Точний список країн, які потраплять до фіналу Євробачення, стане відомий за результатами голосування у півфіналах.

Фінал Євробачення 2023 – країни та пісні (список оновлюється)

Велика Британія.

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Франція. LA Zarra

Німеччина.

Іспанія. Бланка Палома – EaEa 

Італія. Марко Менгоні – Due vite 

Україна. Tvorchi – Heart of steel

Хто переможе на Євробаченні 2023, дізнаємося вже у травні. Букмекери вже назвали своїх фаворитів – п’ятірку лідерів очолила Україна. За нею в таблиці розмістилися Швеція, Італія, Фінляндія та Велика Британія.

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