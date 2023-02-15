Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Какие страны будут выступать в финале Евровидения 2023 – участники и песни

15 февраля 2023, 07:35
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Які країни потрапили у фінал Євробачення 2023 – учасники та пісні

Финал Евровидения 2023 состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.

Среди финалистов Евровидения – традиционно страны Большой пятерки, основавшие конкурс, а также страна-победитель прошлогоднего конкурса. Точный список стран, которые попадут в финал Евровидения, будет известен по результатам голосования в полуфиналах.

Финал Евровидения 2023 – страны и песни (список обновляется)

Великобритания.

Сейчас смотрят

Франция. LA Zarra

Германия.

Испания. Бланка Палома — EaEa 

Італия. Марко Менгони — Due vite 

Украина. Tvorchi — Heart of steel

Кто победит на Евровидении 2023, узнаем уже в мае. Букмекеры уже назвали своих фаворитов — пятерку лидеров возглавила Украина. За ней в таблице разместились Швеция, Италия, Финляндия и Великобритания.

Теги
Евровидение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь