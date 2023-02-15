Какие страны будут выступать в финале Евровидения 2023 – участники и песни

Финал Евровидения 2023 состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.

Среди финалистов Евровидения – традиционно страны Большой пятерки, основавшие конкурс, а также страна-победитель прошлогоднего конкурса. Точный список стран, которые попадут в финал Евровидения, будет известен по результатам голосования в полуфиналах.

Финал Евровидения 2023 – страны и песни (список обновляется)

Великобритания.

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Франция. LA Zarra

Германия.

Испания. Бланка Палома — EaEa

Італия. Марко Менгони — Due vite

Украина. Tvorchi — Heart of steel

Кто победит на Евровидении 2023, узнаем уже в мае. Букмекеры уже назвали своих фаворитов — пятерку лидеров возглавила Украина. За ней в таблице разместились Швеция, Италия, Финляндия и Великобритания.