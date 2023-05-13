13 травня в Ліверпулі відбувся фінал Євробачення 2023. На сцені міжнародного пісенного конкурсу свої номери представили 26 країн.

Крім переможців першого і другого півфіналів, у лавах фіналістів також опинилися країни Великої п’ятірки та Україна, яка виграла на Євробаченні 2022.

Результати Євробачення 2023

Нагадаємо, 9 і 11 травня відбулися перший і другий півфінали Євробачення 2023. Фінал – 13 травня. Україну на конкурсі представив дует Tvorchi з піснею Heart of steel.