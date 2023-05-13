13 травня в Ліверпулі відбувся фінал Євробачення 2023. На сцені міжнародного пісенного конкурсу свої номери представили 26 країн.
Крім переможців першого і другого півфіналів, у лавах фіналістів також опинилися країни Великої п’ятірки та Україна, яка виграла на Євробаченні 2022.
Результати Євробачення 2023
- Швеція (Loreen – Tattoo) – 583
- Фінляндія (Käärijä – Cha Cha Cha) – 526
- Ізраїль (Ноа Кірел – Unicorn) – 362
- Італія (Марко Менгоні – Due vite) – 350
- Норвегія (Алессандра Меле – Queen of kings) – 268
- Україна (Tvorchi – Heart of steel) – 243
- Бельгія (Gustaph – Because Of You) – 182
- Естонія (Alika – Bridges) – 168
- Австралія (Voyager – Promise) – 151
- Чехія (Vesna – My Sister’s Crown) – 129
- Литва (Моніка Лінкіте – Stay) – 127
- Кіпр (Ендрю Ламброу – Break A Broken Heart) – 126
- Хорватія (Let 3 – Mama ŠČ) – 123
- Вірменія (Brunette – Future Lover) – 122
- Австрія (Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?) – 120
- Франція (LA Zarra – Evidemment) – 104
- Іспанія (Бланка Палома – EaEa) – 100
- Молдова (Паша Парфеній – Solare Si Lųna) – 96
- Польща (Blanka – Solo) – 93
- Швейцарія (Ремо Форрер – Watergun) – 92
- Словенія (Joker Out – Carpe Diem) – 78
- Албанія (Альбіна і сім’я Кельменді – Duje) – 76
- Португалія (Mimicat – Ai Coraçao) – 59
- Сербія (Люк Блек – Samo mі se spava) – 30
- Велика Британія (Мае Муллер – I Wrote A Song) – 24
- Німеччина (Lord of the Lost – Blood & Glitter) – 18
Нагадаємо, 9 і 11 травня відбулися перший і другий півфінали Євробачення 2023. Фінал – 13 травня. Україну на конкурсі представив дует Tvorchi з піснею Heart of steel.