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Євробачення 2023: результати голосування у фіналі

14 Травня 2023, 01:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Євробачення 2023
Джерело: Getty Images

13 травня в Ліверпулі відбувся фінал Євробачення 2023. На сцені міжнародного пісенного конкурсу свої номери представили 26 країн.

Крім переможців першого і другого півфіналів, у лавах фіналістів також опинилися країни Великої п’ятірки та Україна, яка виграла на Євробаченні 2022.

Результати Євробачення 2023

Євробачення 2023 результати

Нагадаємо, 9 і 11 травня відбулися перший і другий півфінали Євробачення 2023. Фінал – 13 травня. Україну на конкурсі представив дует Tvorchi з піснею Heart of steel.

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