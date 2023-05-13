Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2023 представляє гурт Tvorchi з піснею Heart of steel.

У фіналі Євробачення 2023 гурт показав доопрацьований після Нацвідбору номер та пісню. Загалом номер виглядав цілісно і дуже яскраво, демонструючи головний меседж композиції. Якщо чіплятися, то можуть виникнути питання щодо вокалу Джеффрі, особливо на низьких нотах. Однак це легко пояснити хвилюванням за свою країну.

У долі зле почуття гумору, тому в момент самого виступу Tvorchi Росія атакувала Тернопіль, в якому і був заснований гурт. Хлопці одразу відреагували на трагедію у своєму Instagram, вказавши, що відбувається саме зараз на їхній батьківщині.

Геть з дороги, моє серце зі сталі! Tvorchi з потужною заявкою на Євробаченні 2023 / 3 зображення

Андрій та Джеффрі говорили, що хотіли свою пісню Heart of steel зробити життєствердною. Композиція про людей, які навіть у найтяжчі часи посміхаються та йдуть уперед. Саме так артисти бачать українців сьогодні. Найбільше на створення Heart of steel (Серце зі сталі. – Ред.) їх надихнули захисники Маріуполя з Азовсталі.

Tvorchi – що відомо про представників України на Євробаченні 2023

Tvorchi – український електронний гурт, створений у Тернополі у 2018 році. Саме там у медуніверситеті зустрілися Андрій Гуцуляк родом із села Вільховець та Джеффрі Кенні з Нігерії. Гурт існує лише п’ять років, але за цей час він встиг випустити кілька вдалих синглів, зокрема Bonfire, Віч-на-віч, Falling. Крім того, колектив презентував аж чотири студійні альбоми.

Вперше хлопці намагалися потрапити на Євробачення у 2020 році, проте тоді спроба була не вдалою. Цього ж року вони одразу були фаворитами українців, зо що й отримали свій квиток на конкурс.