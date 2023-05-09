Уже сегодня, 9 мая, состоится первый полуфинал Евровидения 2023. В нем примет участие 15 стран.
Международный песенный конкурс начнется в 22:00 по киевскому времени. Неизменной частью его является голосование, благодаря которому и определяется — кто выступит в финале, а после — кому достанется победа.
Как голосовать на Евровидении 2023 — распространенный вопрос, который интересует фанатов конкурса перед каждым ежегодным мероприятием. Стоит отметить, что украинцы не смогут проголосовать в первом полуфинале, однако это смогут сделать граждане нашей страны, который сейчас находятся за границей и у которых есть иностранная сим-карта.
С территории Украины граждане нашей страны смогут проголосовать во втором полуфинале и финале. Так, в прямом эфире появится информация, когда это можно будет сделать, после — необходимо будет отправить СМС-сообщение с номером участника на номер 7576. Сообщает Суспільне культура.
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Порядок выступлений стран в первом полуфинале Евровидения 2023
- Норвегия – Алессандра Меле – Queen of kings
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербия – Люк Блэк – Samo mі se spava
- Латвия – Sudden Lights – Aijā
- Португалия – Mimicat – Ai Coraçao
- Ирландия –Wild Youth – We Are One
- Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ
- Швейцария – Ремо Форрер – Watergun
- Израиль – Ноа Кирел – Unicorn
- Молдова – Паша Парфений – Solare Si Lųna
- Швеция – Loreen – Tattoo
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
- Чехия – Vesna – My Sister’s Crown
- Нидерланды – Мия Николай и Дион Купер – Burning Daylight
- Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha
Напомним, за исполнителя своей страны голосовать нельзя, однако опять же, украинцы смогут проголосовать за Tvorchi из-за границы с иностранной симки. Дуэт выступит в финале под номером 19.