Уже сегодня, 9 мая, состоится первый полуфинал Евровидения 2023. В нем примет участие 15 стран.

Международный песенный конкурс начнется в 22:00 по киевскому времени. Неизменной частью его является голосование, благодаря которому и определяется — кто выступит в финале, а после — кому достанется победа.

Как голосовать на Евровидении 2023 — распространенный вопрос, который интересует фанатов конкурса перед каждым ежегодным мероприятием. Стоит отметить, что украинцы не смогут проголосовать в первом полуфинале, однако это смогут сделать граждане нашей страны, который сейчас находятся за границей и у которых есть иностранная сим-карта.

С территории Украины граждане нашей страны смогут проголосовать во втором полуфинале и финале. Так, в прямом эфире появится информация, когда это можно будет сделать, после — необходимо будет отправить СМС-сообщение с номером участника на номер 7576. Сообщает Суспільне культура.

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Порядок выступлений стран в первом полуфинале Евровидения 2023

Напомним, за исполнителя своей страны голосовать нельзя, однако опять же, украинцы смогут проголосовать за Tvorchi из-за границы с иностранной симки. Дуэт выступит в финале под номером 19.