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Евровидение 2023 — как проголосовать за понравившегося участника

9 мая 2023, 22:11
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Євробачення 2023 у Ліверпулі
Источник: Getty Images

Уже сегодня, 9 мая, состоится первый полуфинал Евровидения 2023. В нем примет участие 15 стран.

Международный песенный конкурс начнется в 22:00 по киевскому времени. Неизменной частью его является голосование, благодаря которому и определяется — кто выступит в финале, а после — кому достанется победа.

Как голосовать на Евровидении 2023 — распространенный вопрос, который интересует фанатов конкурса перед каждым ежегодным мероприятием. Стоит отметить, что украинцы не смогут проголосовать в первом полуфинале, однако это смогут сделать граждане нашей страны, который сейчас находятся за границей и у которых есть иностранная сим-карта.

С территории Украины граждане нашей страны смогут проголосовать во втором полуфинале и финале. Так, в прямом эфире появится информация, когда это можно будет сделать, после — необходимо будет отправить СМС-сообщение с номером участника на номер 7576. Сообщает Суспільне культура.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

Порядок выступлений стран в первом полуфинале Евровидения 2023

  1. Норвегия – Алессандра Меле – Queen of kings
  2. Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
  3. Сербия – Люк Блэк – Samo mі se spava
  4. Латвия – Sudden Lights – Aijā
  5. Португалия – Mimicat – Ai Coraçao
  6. Ирландия –Wild  Youth – We Are One
  7. Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ
  8. Швейцария – Ремо Форрер – Watergun
  9. Израиль – Ноа Кирел – Unicorn
  10. Молдова – Паша Парфений – Solare Si Lųna
  11. Швеция – Loreen – Tattoo
  12. Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
  13. Чехия – Vesna – My Sister’s Crown
  14. Нидерланды – Мия Николай и Дион Купер – Burning Daylight
  15. Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha

Напомним, за исполнителя своей страны голосовать нельзя, однако опять же, украинцы смогут проголосовать за Tvorchi из-за границы с иностранной симки. Дуэт выступит в финале под номером 19.

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