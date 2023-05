Данию на Евровидении 2023 представит фарерский певец Reiley, настоящее имя которого Рани Петерсен. На сцене международного песенного конкурса певец выступит с композицией Breaking My Heart.

Что известно о певце Reiley, а также текст и перевод песни Breaking My Heart – читайте в нашем материале.

Что известно о представителе Дании на Евровидении 2023

Reiley — фарерский певец и блогер, ему 25 лет. Парень прославился благодаря исполнению каверов уже известных песен, которые публиковал в TikTok. Стоит отметить, что в этой соцсети на него подписано более 10 млн пользователей.

В 2021 году Рейли выпустил сингл Let It Ring, который содержит фрагмент стандартной мелодии iPhone. Песня стала очень успешной, поэтому Рани Петерсен быстро завоевал популярность в южнокорейских чартах, а после выхода нескольких хитовых синглов певец направился в Ливерпуль.

Текст песни Breaking My Heart

Do you remember

Said it’d be easier if I was dead

Cause whenever

You tryna start something I’m in my head

Pink skies, red wine

I called you mine

September

Naked by your side

On and off

Couldn’t meet me in the middle

I got lost

Still thinking ’bout September

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my heart

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my heart

Now I remember

I used to tell you all my deepest fears

When fighting

You used ’em just to force some tears

Pink skies

Just like when we were fine

In September

Now I’m crying by your side

On and off

Couldn’t meet me in the middle

I got lost

Still thinking ’bout September

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my hear

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d still be breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d still be breaking my heart

On and off

Couldn’t meet me in the middle

I got lost

Still thinking ’bout September

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my heart

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d still be breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d still be breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d still be breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d ѕtill be breaking my heаrt

Перевод песни Reiley — Breaking My Heart

Помнишь,

Ты сказала, что было бы легче, если бы я умер

Потому что всякий раз

Когда ты затеваешь выяснение отношений, я ухожу в себя

Розовое небо, красное вино

Я называл тебя моей

Сентябрь

И я обнаженный рядом с тобой

​Порой

Мы не можем пойти друг другу навстречу

Я запутался

Все еще думаю о сентябре

Если бы мы смогли вернуться к началу

Готов поспорить, все равно бы не смогли сойтись

Я не боюсь любить тебя

Но боюсь разбить своё сердце

Если бы мы смогли вернуться к началу

Готов поспорить, все равно бы не смогли сойтись

Я не боюсь любить тебя

Но боюсь разбить свое сердце

Теперь я вспомнил

Я рассказывал тебе о своих глубочайших страхах

А во время ссоры

Ты пользовалась этим, чтобы доводить до слёз

Розовое небо

Как тогда, когда у нас все было хорошо

В сентябре

Теперь я плачу рядом с тобой

​Порой

Мы не можем пойти друг другу навстречу

Я запутался

Все еще думаю о сентябре

Если бы мы смогли вернуться к началу

Готов поспорить, все равно бы не смогли сойтись

Я не боюсь любить тебя

Но боюсь разбить свое сердце

Если бы мы смогли вернуться к началу

Готов поспорить, все равно бы не смогли сойтись

Я не боюсь любить тебя

Но боюсь разбить свое сердце

Если бы мы смогли вернуться к началу

Ты все равно бы разбила мне сердце

Если бы мы смогли вернуться к началу

Ты все равно бы разбила мне сердце

Порой​

Мы не можем пойти друг другу навстречу

Я запутался

Все еще думаю о сентябре

Если бы мы смогли вернуться к началу

Готов поспорить, все равно бы не смогли сойтись

Я не боюсь любить тебя

Но боюсь разбить свое сердце

Если бы мы смогли вернуться к началу

Готов поспорить, все равно бы не смогли сойтись

Я не боюсь любить тебя

Но боюсь разбить свое сердце

Если бы мы смогли вернуться к началу

Ты все равно бы разбила мне сердце

Если бы мы смогли вернуться к началу

Ты все равно бы разбила мне сердце

Если бы мы смогли вернуться к началу

Ты все равно бы разбила мне сердце

Если бы мы смогли вернуться к началу

Ты все равно бы разбила мне сердце

О чем песня Breaking My Heart

Песня Reiley Breaking My Heart — композиция о страхе и неуверенности, через которые приходит влюбленный. В песне автор подробно описывает трудности в отношениях, а также о нежелании погружаться в любовь из-за страха страдать.

Breaking My Heart — эмоциональная история о сложном балансе любви и страха, о борьбе за доверие и полную отдачу себя другому человеку.

