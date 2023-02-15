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Несмотря на угрозу дисквалификации: Reiley представит Данию на Евровидении 2023

15 февраля 2023, 15:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Reiley

Данию на Евровидении 2023 представит фарерский певец Reiley, настоящее имя которого Рани Петерсен. Он выступит на международном песенном конкурсе с композицией Breaking My Heart.

Reiley получил право представлять Данию на Евровидении 2023, пройдя соответствующий нацотбор. Стоит отметить, что ему грозила дисквалификация, поскольку его конкурсная песня Breaking My Heart была исполнена им на корейском фестивале Slow Life Slow Live в Сеуле в 2022 году, что противоречит правилам Евровидения.

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Однако артиста не стали дисквалифицировать, а потому он выйдет на сцену конкурса.

Что известно о Reiley

Фарерскому певцу и блогеру Reiley 25 лет. Он прославился благодаря исполнению каверов уже известных песен, которые публиковал в TikTok. Стоит отметить, что в этой соцсети на него подписано более 10 млн пользователей.

@reileyNot me releasing a ✨single✨♬ original sound — Rei

Артист сталкивался с критикой, его обвиняли в чрезмерном использовании Auto-Tune (изменяет голос), хотя сам он отрицает это.

На счету у артиста пока что лишь один мини-альбом.

Reiley первый участник с Фарерских островов, который примет участие в Евровидении.

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Напомним, что конкурс в 2023 году пройдет в Ливерпуле. Украину представит дуэт Tvorchi, который пропускает полуфиналы и автоматически проходит в финал из-за победы Kalush Orchestra на Евровидении 2022.

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Евровидение Дания
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