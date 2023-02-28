На Евровидении 2023 Сан-Марино представят Piqued Jacks

Сан-Марино на Евровидении 2023 будет представлять группа Piqued Jacks. Артисты уже прокомментировали возможность выступить на сцене в Ливерпуле.

— Мы будем представлять Сан-Марино Евровидении 2023. Это просто нереально. Спасибо всем за вашу всепоглощающую любовь, — заявили музыканты.

Примечательно, что это раз, когда в Сан-Марино проводится нацотбор на Евровидение под названием Una Voce per San Marino.

Всего было подано 106 заявок на выступление — жюри тщательно отбирали каждого претендента, и они выбрали победителя.

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Теперь Piqued Jacks выступят во втором полуфинале 11 мая с песней Like An Animal.

Что известно об Piqued Jacks

Piqued Jacks — альтернативная рок-группа из Италии. Они выступали на разогреве у Interpol, а свой первый релиз выпустили в 2015 году. В 2022 году группа выпустила еще несколько синглов, выступив перед жителями Лос-Анджелеса и Великобритании.

Сан-Марино на конкурсе песни Евровидение

Сан-Марино — одна из самых новых и самых маленьких стран-участниц Евровидения. Впервые представители этого государства появились на конкурсе в 2012 году, и с тех пор участовали 12 раз. В финал артистам попасть так и не удалось. Худшие результаты были в 2008 и 2017 годах — тогда представители заняли последние места в полуфинале.

Другие страны также активно заявляют о своих лучших артистах. Певица Blanka представит Польшу на Евровидении 2023. Ее главный конек — хореография на сцене.