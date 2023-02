Румынию на Евровидении 2023 представит Теодор Андрей.

— Спасибо вам от всего сердца! Каждый голос, каждое сообщение, каждый комментарий, каждая хорошая мысль! Это значит многое! То, что произошло — это только начало! В этом году Евровидение – это рок-н-ролл! Мы благодарим и любим вас! — заявил Андрей.

Артиста выбрали среди 12 других музыкальных талантов. На Евровидении 2023 в Ливерпуле он выступит с песней D.G.T. (Off and On) во втором полуфинале, который запланирован на 11 мая.

Румыния на Евровидении

Страна впервые приняла участие в конкурсе в 1994 году. За это время артисты из Румынии появлялись на сцене 22 раза, 19 раз попадая в гранд-финал.

Пока что местные музыканты не смогли завоевать победу, но им трижды удавалось попасть в пятерку лучших. Третье место Румыния занимала в 2005 и 2010 годах.

Недавно букмекеры обновили прогнозы на Евровидение 2023. Так, на первом месте Украина. Второе место за Швецией, а третье за Финляндией. Последнее место пророчат Албании — шансов на победу всего 1%.