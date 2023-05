Грецию на Евровидении 2023 будет представлять певец Виктор Верникос. Артист выступит с песней What They Say уже 9 мая.

Что известно о Викторе Верникосе

Виктор Верникос — 16-летний певец, который родился в Афинах. Парень занимается музыкой с етырех лет. Он брал уроки игры на гитаре и вокала.

В 2021 артист выпустил дебютный сингл Hope itʼs heaven. Через год он презентовал еще одну песню под названием Mean и тогда же провел свое первое сольное выступление на телевидении.

Виктор победил в нацотборе и будет выступать от Греции на Евровидении 2023. Его выбрали из 106 претендентов, и в результате певец стал самым молодым представителем своей страны.

Текст песни Виктора Верникоса — What They Say

Late August

Feet start to shake heart starts to ache

Can’t focus

Panic, I lay on the floor and I hate that I’m holding on

My lungs will break can’t stop to make

My mind up

Time starts to rain clouds not afraid

Of the pain they giving

Anxious to where I’m breathing

Can’t say that I am longing for

Another day to break my spirit

Insane and I can’t tell who’s winning

Wish this was something I could just ignore

Well you know what they say

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too

Nostalgic mind

I miss the days when my heart wouldn’t ache and

I’m drowning, time

Quicksand of life, we don’t livе to die

Now I’m trying to fight

All of the lights that leavе me so blind

As a writer

But I’m not an actor no I don’t live my own life

And I hate my feelings

I’m overwhelmed and heated

Can’t say that I am longing for

Another day to break my spirit

Insane and I can tell who’s winning

Wish this was something I could just ignore

Well you know what they say

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too

Well you know what they say

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too

I’ll save all the others ’cause for me it’s too late

Well, you know what they say

Let’s all make sure no one loses their way

I almost can’t stand seeing others in pain

I am bold, now I got too much on my plate

And I’ll save all the others ’cause for me it’s too

Let’s all make sure no one loses their way

I almost can’t stand seeing others in pain

I am bold, now I got too much on my plate

And I’ll save all the others ’cause for me it’s too late

Перевод песни Виктора Верникоса — What They Say

Конец августа

Ноги начинают дрожать, сердце начинает болеть

Не могу сосредоточиться.

Паника, падаю на пол и ненавижу, что держусь

Легкие разорвутся, не могу остановиться

Прийти в себя

Время начинает моросить, облака не пугают

Боли, которую они принесут

Не знаю, чем мне дышать

Не могу сказать, что я хочу

Еще один день, чтобы сломать мой дух.

Я сошел с ума и не могу понять, кто побеждает

Хотел бы я, чтобы это было чем-то, что я могу просто игнорировать

Ну, знаешь, как говорят

Потерянные души следят за тем, чтобы никто не сбился с пути.

Больно смотреть, как страдают другие.

О, я теперь и тот, и другой, у меня слишком много на своей тарелке

И я спасаю всех остальных, потому что для меня это слишком

Ностальгический ум

Я скучаю по тем дням, когда мое сердце не болело

Я тону, время.

Сыпучий песок жизни, мы живем не для того, чтобы умереть.

Теперь я пытаюсь бороться

Со всеми огнями, что оставляют меня слепым,

Как писатель,

Но я не актер, нет, я не живу собственной жизнью

И я ненавижу свои чувства.

Я переполнен и разгорячен.

Не могу сказать, что я хочу

Еще один день, чтобы сломить мой дух.

Сумасшедший, и я могу сказать кто побеждает

Хотел бы я, чтобы это было чем-то, что я могу просто проигнорировать

Ну, знаешь, как говорят

Потерянные души следят за тем, чтобы никто не потерял свой путь

Больно смотреть, как страдают другие.

О, я теперь и тот, и другой, у меня слишком много на своей тарелке

И я спасаю всех остальных, потому что для меня это слишком

Ну, знаешь, как говорят

Потерянные души следят за тем, чтобы никто не сбился с пути

Больно смотреть, как страдают другие.

О, я теперь и тот, и другой, у меня слишком много на своей тарелке

И я спасаю всех остальных, потому что для меня это слишком.

Я спасу всех остальных, потому что для меня уже слишком поздно

Ну, знаешь, как говорят

Потерянные души следят за тем, чтобы никто не сбился с пути

Больно смотреть, как страдают другие.

О, я теперь и тот, и другой, у меня слишком много на своей тарелке

И я спасу всех остальных, потому что для меня это слишком.

Давайте сделаем так, чтобы никто не потерял свой путь

Мне невыносимо видеть, как страдают другие

Я смелый, теперь у меня слишком много на тарелке

И я спасу всех остальных, потому что для меня уже слишком поздно

О чем песня Виктора Верникоса — What They Say

Песня Виктора Верникоса What They Say посвящена молодому поколению, которое мечтает и творит, несмотря на трудности. Она побуждает делиться своими чувствами и эмоциями.

Певец написал What They Say, когда ему было 14 лет. Тогда он находился в эмоциональном состоянии, возникшем в результате “тревожной ситуации”.

