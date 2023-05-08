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Евровидение 2023: где смотреть трансляцию онлайн

8 мая 2023, 15:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Євробачення 2023 у Ліверпулі
Источник: Getty Images

Уже 9 мая начнется международный песенный конкурс Евровидение 2023, который традиционно разделен на два полуфинала и финал.

Многих фанатов ежегодного мероприятия интересует вопрос — где смотреть Евровидение 2023. За конкурсом следит весь мир, в этом году за победу будут сражаться 37 стран. Стоит напомнить о том, что в 2022-м первое место заняла Украина, которую представила группа Kalush Orchestra.

Онлайн-трансляция Евровидения 2023

Прямой эфир конкурса будут транслировать на YouTube-канале Евровидения. Там уже запланировали показ всех полуфиналов и финала. Начало первого из них — в 22:00 по киевскому времени.

Также трансляция Евровидения 2023 будет доступна на телеканале Суспільне культура, на сайте Суспільне Евровидение, на официальном Facebook-аккаунте Евровидения и на YouTube-канале Евровидение Украина.

Напомним, что в 2023 году Украину на конкурсе представит дуэт Tvorchi с песней Heart of Steal. Само мероприятие пройдет в Ливерпуле. Второй полуфинал запланирован на 11 мая, финал — на 13-ое.

Представители Украины появятся уже в финале конкурса, поскольку одержали такую возможность благодаря победе нашей страны в 2022 году.

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