Грузию на Евровидении 2023 будет представлять певица Иру Хечанова.

— Хочу сказать вам, что для меня было большой ответственностью исполнить несравненную и победную песню Евровидения, я очень рада, что мое выступление вызвало такой большой резонанс и вам понравилось. Теперь я смогу исполнить эту мечту 11-летней Иру, которая в 2011 году задумала представить Грузию на Евровидении! Для меня Евровидение — это желание, мечта, цель, — заявила Иру.

Ее выбрали среди других артистов в грузинской версии шоу The Voice.

Так, артистка пока не определилась с песней, с которой появится на главной сцене Ливерпуля в мае. Для Иру выступление на Евровидении — большая ответственность. Впервые за 6 лет Грузию представит женщина на этом музыкальном конкурсе.

Сейчас смотрят Что известно о Иру Хечанову Артистка занимается музыкой с самого детства. Иру уже представляла Грузию на детском Евровидении. Это было в 2011 году — тогда она победила в составе группы Candy. Для страны это была вторая победа на детском музыкальном конкурсе. Не только Грузия выбрала своего представителя — от Армении на Евровидение поедет певица Brunette. Правда, артистка также не стала рассказывать, с какой песней поедет на конкурс в Ливерпуль. Читайте также: Архитектура, вдохновленная объятиями: какой будет сцена Евровидения 2023

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.