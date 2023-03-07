Исландию на Евровидении 2023 представит певица Dilja. Исполнительница выступит на сцене международного песенного конкурса с композицией Power.

Представитель страны был выбран с помощью нацотбора по решению жюри и зрителей. Всего за право презентовать Исландию на Евровидении 2023 боролось 10 участников.

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Что известно о Dilja

Дилья Петурсдоттир, более известная под псевдонимом Dilja – 21-летняя исландская певица и автор песен.

Она прославилась на родине после участия в шоу талантов в 2015-м. В 2020 году она переехала в Копенгаген, где чередовала учебу на физиотерапевта с уроками пения.

О самой Dilja мало, что известно, поскольку она является начинающим артистом. На ее счету еще нет сольных альбомов, множества видеоклипов и песен.

Исландия на Евровидении

Исландия принимает участие в международном песенном конкурсе с 1986 года, исключением стали 1998 и 2002 года.

Стоит отметить, что страна никогда не побеждала на Евровидении, однако нередко не проходила в финал или занимала последние места.

В 2022 году Исландию на конкурсе представляла группа Systur, которая заняла 23-е место.