Вскоре состоится конкурс Евровидения 2023. Румынию во втором полуфинале (11 мая) представит 19-летний певец Theodor Andrei с песней D.G.T. (Off and On). Что известно о Theodor Andrei: какую он исполнит песню и о чем она – читайте в материале.

Что известно о Theodor Andrei

Теодор Андрей – студент из Румынии, автор песен, исполнитель и актер. Он победитель многих национальных и международных музыкальных фестивалей, в свои 19 лет он уже написал более 100 песен.

Текст песни Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

Oricât scriu, cu-oricât skill pe orice stil, cât de fin

Ea ma bagă-n-trun film de mă simt iar copil mă învârt gen vinyl

Că eu vreau să joc în filmul ei oricât stau, oricât dau

Oricât vreau, oricât beau orice top, orice toc

Orice alții vorbeau mie tot nu-mi păsa

O alegeam și din mii de femei

Că eu număr, ea se-ascunde

Eu o sun, ea nu raspunde

Meci de box cu-atâtea runde

Și ca pe un inel

Mă joacă pe degete am încredere

Da’ minte așa frumos mă-ntoarce pe dos

Vorbește murdar da’ când vrea ea doar

Minte așa-ușor lasă patul gol

Pe degete am încredere

Da’ minte așa frumos mă-ntoarce pe dos

Vorbește murdar da’ când vrea ea doar

Minte așa-ușo lasă patul gol

Don’t you now, don’t you now

Don’t you just wanna sit right next to me

(With your favorite dress on the floor and your dreams)

The scent of mistake just reminds you of me

And now all of your demons keep screaming my name

Take a little sip of venom now

Say you love me

Say you want me now

Fool me all over again baby lost in your eyes

Nights I crave the touch of you wondering just what you do

I’m begging you, I’m on my knees take your clothes off.

Перевод песни Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

Сколько ни пишу, с любым умением

В любом стиле, как прекрасно

Она снимает меня в фильме, где я снова чувствую себя ребенком.

Я кружусь как винил

Что я хочу сыграть в ее фильме

Независимо от того, сколько я остаюсь, независимо от того, сколько я даю

Сколько хочу, сколько пью

Любой верх, любой каблук

Что бы ни говорили другие

мне все равно было все равно

Я тоже выбирал ее из тысяч женщин

Что я считаю, она скрывает

Я звоню ей, она не отвечает

Боксерский поединок с таким количеством раундов

И как кольцо

Он играет на моих пальцах

Я верю

Да так красиво лежать

Переверни меня с ног на голову

Сквернословить

Да, когда она хочет

Он так легко лжет

Оставьте кровать пустой

О чем песня D.G.T. (Off and On)

В интервью Esc bubble певец рассказал, что в песне DGT (Off And On) рассказывается история любви, в которой разум вступает в противоречие с инстинктом, где происходит дуэль между страстью и безопасностью.

Песня о любви, становящейся зависимостью со своими хорошими и плохими сторонами, а также удовольствием от любви.

Это – о возвращении к чему-то губительному, где любовь не обоснована, а решение принимает адреналин, неизбежное зло с любовью и всем, что она означает – страсть, слезы, улыбки, детство, зрелость, доверие, риск, правда и ложь.

Фото — скрин с видео Eurovision Song Contest

