Сан-Марино на Евровидении в этом году будет представлять группа Piqued Jacks. Участники выступят с песней Like An Animal 11 мая, во втором полуфинале международного конкурса. Что известно о группе Piqued Jacks: какую исполнят песню и о чем она – читайте в материале.
Что известно о Piqued Jacks
Piqued Jacks – музыкальная группа из Италии, участники которой исполняют альтернативный рок. Известно, что группа ранее выступала на разогреве в Interpol, а первый релиз участники выпустили в 2015-м. Год назад Piqued Jacks выдали еще несколько синглов, выступив в Лос-Анджелесе и Великобритании.
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Текст песни Piqued Jacks – Like An Animal
I can smell you like an animal
Bring the party, Aphrodite,
and I’ll tease you on the dance floor
You have, you have a snake eyes
And I get, I get butterflies
You have, you have a snake eyes
With the hips, with the sex that could paralyze
And I get, I get butterflies
In my ears, in my stomach all the time
C’mon, baby, come and find me
I can smell you like an animal (Animal)
Bring the party, Aphrodite,
and I’ll tease you on the dance floor
C’mon, baby, come and find me
I can smell you like an animal (Animal)
Bring the party, Aphrodite,
and I’ll tease you on the dance floor
You have, you have a biting tongue
And it gets, it gets me unstrung
You have, you have a biting tongue
To tie me up and be in my inner thoughts
And It gets highly dangerous
Like a drug in my veins, you are poison.
Перевод песни Piqued Jacks – Like An Animal
Я чувствую твой запах, как животное
Устраивай вечеринку, Афродита,
и я буду дразнить тебя на танцполе
У тебя, у тебя змеиные глаза
И у меня, у меня порхают бабочки
У тебя, у тебя змеиные глаза
С бедрами, с сексом, который мог бы парализовать
И у меня, у меня порхают бабочки
В моих ушах, в моем животе все время
Давай, детка, приди и найди меня
Я чувствую твой запах, как животное
Устраивай вечеринку, Афродита,
и я буду дразнить тебя на танцполе
Давай, детка, приди и найди меня
Я чувствую твой запах, как животное
Устраивай вечеринку, Афродита,
и я буду дразнить тебя на танцполе
У тебя, у тебя острый язычок,
И это выводит, выводит меня из себя
У тебя, у тебя острый язычок,
Чтобы связать меня и быть в моих внутренних мыслях
И это становится очень опасным
Как наркотик в моих венах, ты – яд.
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О чем песня Like An Animal
В интервью для Vanity fair Italia ребята объясняют, что эта песня – как животное, в котором сохранены все характерные черты участников группы: энергичный голос, избыточный риф, пронзительный бас и суперсовременные ударные.
Послание в нашей песне очень простое – быть свободным, чтобы потакать своим импульсам, переживая сексуальность, как вечеринку, танец в джунглях в его страстных чертах.
Фото – скрин с видео Eurovision Song Contest