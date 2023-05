Сан-Марино на Евровидении в этом году будет представлять группа Piqued Jacks. Участники выступят с песней Like An Animal 11 мая, во втором полуфинале международного конкурса. Что известно о группе Piqued Jacks: какую исполнят песню и о чем она – читайте в материале.

Что известно о Piqued Jacks

Piqued Jacks – музыкальная группа из Италии, участники которой исполняют альтернативный рок. Известно, что группа ранее выступала на разогреве в Interpol, а первый релиз участники выпустили в 2015-м. Год назад Piqued Jacks выдали еще несколько синглов, выступив в Лос-Анджелесе и Великобритании.

Текст песни Piqued Jacks – Like An Animal

I can smell you like an animal

Bring the party, Aphrodite,

and I’ll tease you on the dance floor

You have, you have a snake eyes

And I get, I get butterflies

You have, you have a snake eyes

With the hips, with the sex that could paralyze

And I get, I get butterflies

In my ears, in my stomach all the time

C’mon, baby, come and find me

I can smell you like an animal (Animal)

Bring the party, Aphrodite,

and I’ll tease you on the dance floor

C’mon, baby, come and find me

I can smell you like an animal (Animal)

Bring the party, Aphrodite,

and I’ll tease you on the dance floor

You have, you have a biting tongue

And it gets, it gets me unstrung

You have, you have a biting tongue

To tie me up and be in my inner thoughts

And It gets highly dangerous

Like a drug in my veins, you are poison.

Перевод песни Piqued Jacks – Like An Animal

Я чувствую твой запах, как животное

Устраивай вечеринку, Афродита,

и я буду дразнить тебя на танцполе

У тебя, у тебя змеиные глаза

И у меня, у меня порхают бабочки

У тебя, у тебя змеиные глаза

С бедрами, с сексом, который мог бы парализовать

И у меня, у меня порхают бабочки

В моих ушах, в моем животе все время

Давай, детка, приди и найди меня

Я чувствую твой запах, как животное

Устраивай вечеринку, Афродита,

и я буду дразнить тебя на танцполе

Давай, детка, приди и найди меня

Я чувствую твой запах, как животное

Устраивай вечеринку, Афродита,

и я буду дразнить тебя на танцполе

У тебя, у тебя острый язычок,

И это выводит, выводит меня из себя

У тебя, у тебя острый язычок,

Чтобы связать меня и быть в моих внутренних мыслях

И это становится очень опасным

Как наркотик в моих венах, ты – яд.

О чем песня Like An Animal

В интервью для Vanity fair Italia ребята объясняют, что эта песня – как животное, в котором сохранены все характерные черты участников группы: энергичный голос, избыточный риф, пронзительный бас и суперсовременные ударные.

Послание в нашей песне очень простое – быть свободным, чтобы потакать своим импульсам, переживая сексуальность, как вечеринку, танец в джунглях в его страстных чертах.

Фото – скрин с видео Eurovision Song Contest

