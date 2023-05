Певица Ирина Хечанови (Iru) будет представлять Грузию на песенном конкурсе Евровидение 2023. Артистка выступит с песней Echo.

Что известно об участнице Евровидения 2023 от Грузии, а также текст и перевод песни Echo — читайте в нашем материале.

Iru: что известно о грузинской певице

22-летняя Иру Хечанови, выступающая под псевдонимом Iru, родилась и выросла в столице Грузии — Тбилиси. Артистка занимается музыкой с самого детства. Сама певица описывает свой ранний возраст как “погруженный в музыку”.

Iru уже представляла Грузию на детском Евровидении. Это было в 2011 году — тогда она одержала победу в составе группы Candy. Для страны это была вторая победа на детском музыкальном конкурсе.

Текст песни Echo

Days in a row I’m thinking, I know

I’ve got a big faith, my love is my crown

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

Life is love

Thing is known

Like in dreams

(Chamgaraga-ga-chamgara)

Going through the life together

Going through the life together

(Chamgaraga-ga-chamgara)

Like in dreams

Oh-oh-oh…

Days in a row I’m thinking, I know

I’ve got a big faith, my love is my crown

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

Days in a row I’m thinking, I know

I’ve got a big faith, my love is my crown

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

Going through the life together

Going through the life together

(Chagadaradamda-chamgaradamda-chamgaradamda-chamgara)

(Chagadaradamda-chamgaradamda-chamgaradamda-chamgara)

(Life together, life together)

(Chagadaradamda-chamga-chamga)

(Chamdaradaradaradaradalidalidalidalidalidali)

(Dalidalidalidalidalidalidalidalidalidali)

(Chimidimidanta-chimbida)

(Chimidimidanta-chimbida)

Days in a row I’m thinking, I know

I’ve got a big faith, my love is my crown

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

Days in a row I’m thinking, I know

My love is not a fake, this feeling is, Lord

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

(Chamgaraga-ga-chamgara)

My soul’s like a fortress, I feel I progressed

Words getting worthless, love is a wordless

Oh-oh-oh-oh, when life is loved, loved

Days in a row I’m thinking, I know

I’ve got a big faith, my love is my crown

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

Перевод песни Iru — Echo

Днями напролет я думаю, я знаю,

У меня сильная вера, моя любовь — моя корона

Будет путь лучше, будет день лучше,

Это не секрет

Жизнь — это любовь,

Известный факт

Как в мечтах,

Идем по жизни вместе

Идем по жизни вместе

Как в мечтах

О-о-о

Днями напролёт я думаю, я знаю,

У меня сильная вера, моя любовь — моя корона

Будет путь лучше, будет день лучше,

Это не секрет

Днями напролет я думаю, я знаю,

У меня сильная вера, моя любовь — моя корона

Будет путь лучше, будет день лучше,

Это не секрет

Идем по жизни вместе

Идем по жизни вместе

(Жизнь вместе, жизнь вместе)

Днями напролет я думаю, я знаю,

У меня сильная вера, моя любовь — моя корона

Будет путь лучше, будет день лучше,

Это не секрет

Днями напролет я думаю, я знаю,

Моя любовь не подделина, боже, это чувство

Будет путь лучше, будет день лучше,

Это не секрет

Моë сердце, словно крепость, я чувствую, как развиваюсь

Слова становятся бесполезны, любовь не описать словами

Когда жизнь любима, любима

Днями напролет я думаю, я знаю,

У меня сильная вера, моя любовь — моя корона

Будет путь лучше, будет день лучше,

Это не секрет

О чем песня Echo

По словам самой Iru, эхо (Echo) — это любовь и желание прислушаться к своему внутреннему голосу.

— Главная мысль песни — это борьба любви и проявление веры. Эхо — это мой внутренний голос, проявление любви и мира, — сказала певица.

