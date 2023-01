Грецию на Евровидении 2023 будет представлять 16-летний певец Виктор Верникос (Victor Vernicos).

На официальной странице Евровидения 2023 в Instagram заявили, что это самый молодой представитель от Греции.

Известно, что Виктора выбрали из 106 претендентов от Греции, которые боролись за возможность выступить на главной сцене в Ливерпуле в мае 2023.

Верникос выступит с песней What They Say, которую он написал и спродюссировал сам. Представит он ее позже.

Что известно о Викторе Верникосе

Певец родился в Афинах — он наполовину грек и наполовину датчанин. Музыкой он начал заниматься с 4 лет — брал уроки вокала и игры на гитаре. Что касается песни, с которой он отправится в Ливерпуль, то артист характеризирует ее как праздничную и атмосферную балладу.

Греция на Евровидении

Эта страна участвовала в конкурсе 42 раза, и даже побеждали в 2005 году с песней My Number One в исполнении артистки Елены Папаризу.

Примечательно, что Греция — постоянный гость в Гранд-финале. Они заходили так далеко 16 из 18 раз. Греки еще никогда не занимали последнее место.

В конце января Австрия выбрала представителя на Евровидение 2023 — это дуэт Teya & Salena, и свою песню они презентуют уже весной.