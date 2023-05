Исландию на Евровидении 2023 будет представлять певица Dilja. Участница выступит с песней Power 11 мая, во втором полуфинале международного конкурса (под номером 7). Что известно о Dilja, какую песню исполнит певица и о чем она – читайте в материале.

Что известно о Dilja

Dilja – это псевдоним певицы под именем Дилья Петурсдоттир. Она сама создает песни и пишет музыку. 21-летняя конкурсантка прославилась в Исландии после участия в шоу талантов в 2015 году.

Несколько лет назад она переехала в Копенгаген, где перемежала обучение на физиотерапевта с уроками пения. На счету певицы пока нет сольных альбомов, множества видеоклипов и песен.

Текст песни Dilja – Power

I’m ready to let you go

Won’t hold you back no more

Go on spread your wings and fly away

Been carrying you way to long

Like an obsession

I thought you were a living part of me

But I got my power in my hand

You hold no power over me

I’ll take my flowers while I can

So let the love shower over me

Oh, oh, oh, oh

You hold no p-p-p-power over me

Oh, oh, oh, oh

You hold no p-p-p-power over me

I’m not doing this dance again

So goodbye old friend

Tired of finding meaning in the dark

I’m releasing all of you

In gratitude

Replacing you with light that fills my heart

I got my power in my hand

You hold no power over mе

I’ll take my flowers while I can

So lеt the love shower over me

Перевод песни Dilja – Power

Я готова тебя отпустить,

Перестану тебя удерживать.

Вперед, расправляй крылья и улетай.

Я носилась с тобой слишком долго,

Как с навязчивой идеей,

Считала тебя своей неотъемлемой частью.

Но я научилась властвовать собой,

У тебя нет власти надо мной.

Я заберу свои цветы, пока не поздно,

И пусть любовь льется на меня потоком.

О-о-о-о,

У тебя нет власти надо мной.

О-о-о-о,

У тебя нет власти надо мной.

Я не буду повторять этот танец,

Так что прощай, старый друг.

Я устала отыскивать смысл в темноте.

Я отпускаю тебя целиком

С благодарностью,

И вместо тебя мое сердце наполняется светом.

Я научилась властвовать собой,

У тебя нет власти надо мной.

Я заберу свои цветы, пока не поздно,

И пусть любовь льется на меня потоком.

О чем песня Power

В интервью для Daily Magazine певица сказала, что эта песня – о собственных тенях. О том, чтобы не разрешать им мешать тому, что вы хотите делать. Нельзя позволять своим теням негативно влиять на опыт, которым нужно наслаждаться.

Фото – скрин с видео Eurovision Song Contest

