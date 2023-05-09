Уже сьогодні, 9 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення 2023. У ньому візьме участь 15 країн.

Міжнародний пісенний конкурс розпочнеться о 22:00 за київським часом. Незмінною частиною його є голосування, завдяки якому і визначається – хто виступить у фіналі, а після – кому дістанеться перемога.

Як голосувати на Євробаченні 2023 – поширене питання, яке цікавить фанатів конкурсу перед кожним щорічним заходом. Варто зазначити, що українці не зможуть проголосувати в першому півфіналі, однак це зможуть зробити громадяни нашої країни, які зараз перебувають за кордоном і мають іноземну сім-карту.

З території України громадяни нашої країни зможуть проголосувати в другому півфіналі та фіналі. Так, у прямому ефірі з’явиться інформація, коли це можна буде зробити, після – необхідно буде відправити СМС-повідомлення з номером учасника на номер 7576. Повідомляє Суспільне культура.

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Порядок виступів країн у першому півфіналі Євробачення 2023

Нагадаємо, за виконавця своєї країни голосувати не можна, проте знову ж таки, українці зможуть проголосувати за Tvorchi з-за кордону з іноземної сімки. Дует виступить у фіналі під номером 19.