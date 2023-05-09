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Євробачення 2023 – як проголосувати за вподобаного учасника

9 Травня 2023, 22:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Євробачення 2023 у Ліверпулі
Джерело: Getty Images

Уже сьогодні, 9 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення 2023. У ньому візьме участь 15 країн.

Міжнародний пісенний конкурс розпочнеться о 22:00 за київським часом. Незмінною частиною його є голосування, завдяки якому і визначається – хто виступить у фіналі, а після – кому дістанеться перемога.

Як голосувати на Євробаченні 2023 – поширене питання, яке цікавить фанатів конкурсу перед кожним щорічним заходом. Варто зазначити, що українці не зможуть проголосувати в першому півфіналі, однак це зможуть зробити громадяни нашої країни, які зараз перебувають за кордоном і мають іноземну сім-карту.

З території України громадяни нашої країни зможуть проголосувати в другому півфіналі та фіналі. Так, у прямому ефірі з’явиться інформація, коли це можна буде зробити, після – необхідно буде відправити СМС-повідомлення з номером учасника на номер 7576. Повідомляє Суспільне культура.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 в Ліверпулі

Порядок виступів країн у першому півфіналі Євробачення 2023

  1. Норвегія – Алессандра Меле – Queen of kings
  2. Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
  3. Сербія – Люк Блек – Samo mі se spava
  4. Латвія – Sudden Lights – Aijā
  5. Португалія – Mimicat – Ai Coraçao
  6. Ірландія – Wild Youth – We Are One
  7. Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ
  8. Швейцарія – Ремо Форрер – Watergun
  9. Ізраїль – Ноа Кірел – Unicorn
  10. Молдова – Паша Парфеній – Solare Si Lųna
  11. Швеція – Loreen – Tattoo
  12. Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
  13. Чехія – Vesna – My Sister’s Crown
  14. Нідерланди – Мія Ніколай і Діон Купер – Burning Daylight
  15. Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha Cha

Нагадаємо, за виконавця своєї країни голосувати не можна, проте знову ж таки, українці зможуть проголосувати за Tvorchi з-за кордону з іноземної сімки. Дует виступить у фіналі під номером 19.

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