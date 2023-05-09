Уже сьогодні, 9 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення 2023. У ньому візьме участь 15 країн.
Міжнародний пісенний конкурс розпочнеться о 22:00 за київським часом. Незмінною частиною його є голосування, завдяки якому і визначається – хто виступить у фіналі, а після – кому дістанеться перемога.
Як голосувати на Євробаченні 2023 – поширене питання, яке цікавить фанатів конкурсу перед кожним щорічним заходом. Варто зазначити, що українці не зможуть проголосувати в першому півфіналі, однак це зможуть зробити громадяни нашої країни, які зараз перебувають за кордоном і мають іноземну сім-карту.
З території України громадяни нашої країни зможуть проголосувати в другому півфіналі та фіналі. Так, у прямому ефірі з’явиться інформація, коли це можна буде зробити, після – необхідно буде відправити СМС-повідомлення з номером учасника на номер 7576. Повідомляє Суспільне культура.
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Порядок виступів країн у першому півфіналі Євробачення 2023
- Норвегія – Алессандра Меле – Queen of kings
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербія – Люк Блек – Samo mі se spava
- Латвія – Sudden Lights – Aijā
- Португалія – Mimicat – Ai Coraçao
- Ірландія – Wild Youth – We Are One
- Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ
- Швейцарія – Ремо Форрер – Watergun
- Ізраїль – Ноа Кірел – Unicorn
- Молдова – Паша Парфеній – Solare Si Lųna
- Швеція – Loreen – Tattoo
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
- Чехія – Vesna – My Sister’s Crown
- Нідерланди – Мія Ніколай і Діон Купер – Burning Daylight
- Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha Cha
Нагадаємо, за виконавця своєї країни голосувати не можна, проте знову ж таки, українці зможуть проголосувати за Tvorchi з-за кордону з іноземної сімки. Дует виступить у фіналі під номером 19.