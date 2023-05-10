Незабаром відбудеться конкурс Євробачення 2023. Румунію цьогоріч у другому півфіналі (11 травня) представить 19-річний співак Theodor Andrei з піснею D.G.T. (Off and On). Що відомо про Theodor Andrei: яку він виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.
Що відомо про Theodor Andrei
Теодор Андрій – студент із Румунії, автор пісень, виконавець та актор. Він є переможцем багатьох національних і міжнародних музичних фестивалів, у свої 19 років він уже написав понад 100 пісень.
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Текст пісні Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)
Oricât scriu, cu-oricât skill pe orice stil, cât de fin
Ea ma bagă-n-trun film de mă simt iar copil mă învârt gen vinyl
Că eu vreau să joc în filmul ei oricât stau, oricât dau
Oricât vreau, oricât beau orice top, orice toc
Orice alții vorbeau mie tot nu-mi păsa
O alegeam și din mii de femei
Că eu număr, ea se-ascunde
Eu o sun, ea nu raspunde
Meci de box cu-atâtea runde
Și ca pe un inel
Mă joacă pe degete am încredere
Da’ minte așa frumos mă-ntoarce pe dos
Vorbește murdar da’ când vrea ea doar
Minte așa-ușor lasă patul gol
Pe degete am încredere
Da’ minte așa frumos mă-ntoarce pe dos
Vorbește murdar da’ când vrea ea doar
Minte așa-ușo lasă patul gol
Don’t you now, don’t you now
Don’t you just wanna sit right next to me
(With your favorite dress on the floor and your dreams)
The scent of mistake just reminds you of me
And now all of your demons keep screaming my name
Take a little sip of venom now
Say you love me
Say you want me now
Fool me all over again baby lost in your eyes
Nights I crave the touch of you wondering just what you do
I’m begging you, I’m on my knees take your clothes off.
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Переклад пісні Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)
Скільки не пишу, з будь-яким умінням
У будь-якому стилі, як чудово
Вона знімає мене у фільмі, де я знову почуваюся дитиною.
Я кружляю як вініл
Що я хочу зіграти у її фільмі
Незалежно від того, скільки я залишаюся, незалежно від того, скільки я даю
Скільки хочу, скільки п’ю
Будь-який верх, будь-який підбор
Хоч би що говорили інші
Мені все одно було все одно
Я теж вибирав її із тисяч жінок
Що я вважаю, вона приховує
Я дзвоню їй, вона не відповідає
Боксерський поєдинок з такою кількістю раундів
І як кільце, він грає на моїх пальцях
Я вірю, може тільки вона
Переверни мене з ніг на голову
Так, як ти хочеш
Він так легко бреше, тому залиш ліжко порожнім
Я вірю, так красиво лежати
Можеш тільки ти
Переверни мене з ніг на голову, так, коли ти хочеш
Він так легко бреше, залиш ліжко порожнім.
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Про що пісня D.G.T. (Off and On)
В інтерв’ю для Esc bubble співак розповів, що у пісні DGT (Off And On) розповідається історія кохання, в якій розум вступає у протиріччя з інстинктом, де відбувається дуель пристрасті та безпеки.
Пісня про кохання, яка стає залежністю зі своїми добрими та поганими сторонами, а також задоволенням від кохання.
Це – про повернення до чогось згубного, де любов не обґрунтована, а рішення приймає адреналін, неминуче зло з любов’ю та всім, що вона означає – пристрасть, сльози, посмішки, дитинство, зрілість, довіра, ризик, правда та брехня.
Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest