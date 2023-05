Незабаром відбудеться конкурс Євробачення 2023. Румунію цьогоріч у другому півфіналі (11 травня) представить 19-річний співак Theodor Andrei з піснею D.G.T. (Off and On). Що відомо про Theodor Andrei: яку він виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.

Що відомо про Theodor Andrei

Теодор Андрій – студент із Румунії, автор пісень, виконавець та актор. Він є переможцем багатьох національних і міжнародних музичних фестивалів, у свої 19 років він уже написав понад 100 пісень.

Текст пісні Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

Oricât scriu, cu-oricât skill pe orice stil, cât de fin

Ea ma bagă-n-trun film de mă simt iar copil mă învârt gen vinyl

Că eu vreau să joc în filmul ei oricât stau, oricât dau

Oricât vreau, oricât beau orice top, orice toc

Orice alții vorbeau mie tot nu-mi păsa

O alegeam și din mii de femei

Că eu număr, ea se-ascunde

Eu o sun, ea nu raspunde

Meci de box cu-atâtea runde

Și ca pe un inel

Mă joacă pe degete am încredere

Da’ minte așa frumos mă-ntoarce pe dos

Vorbește murdar da’ când vrea ea doar

Minte așa-ușor lasă patul gol

Pe degete am încredere

Da’ minte așa frumos mă-ntoarce pe dos

Vorbește murdar da’ când vrea ea doar

Minte așa-ușo lasă patul gol

Don’t you now, don’t you now

Don’t you just wanna sit right next to me

(With your favorite dress on the floor and your dreams)

The scent of mistake just reminds you of me

And now all of your demons keep screaming my name

Take a little sip of venom now

Say you love me

Say you want me now

Fool me all over again baby lost in your eyes

Nights I crave the touch of you wondering just what you do

I’m begging you, I’m on my knees take your clothes off.

Переклад пісні Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

Скільки не пишу, з будь-яким умінням

У будь-якому стилі, як чудово

Вона знімає мене у фільмі, де я знову почуваюся дитиною.

Я кружляю як вініл

Що я хочу зіграти у її фільмі

Незалежно від того, скільки я залишаюся, незалежно від того, скільки я даю

Скільки хочу, скільки п’ю

Будь-який верх, будь-який підбор

Хоч би що говорили інші

Мені все одно було все одно

Я теж вибирав її із тисяч жінок

Що я вважаю, вона приховує

Я дзвоню їй, вона не відповідає

Боксерський поєдинок з такою кількістю раундів

І як кільце, він грає на моїх пальцях

Я вірю, може тільки вона

Переверни мене з ніг на голову

Так, як ти хочеш

Він так легко бреше, тому залиш ліжко порожнім

Я вірю, так красиво лежати

Можеш тільки ти

Переверни мене з ніг на голову, так, коли ти хочеш

Він так легко бреше, залиш ліжко порожнім.

Про що пісня D.G.T. (Off and On)

В інтерв’ю для Esc bubble співак розповів, що у пісні DGT (Off And On) розповідається історія кохання, в якій розум вступає у протиріччя з інстинктом, де відбувається дуель пристрасті та безпеки.

Пісня про кохання, яка стає залежністю зі своїми добрими та поганими сторонами, а також задоволенням від кохання.

Це – про повернення до чогось згубного, де любов не обґрунтована, а рішення приймає адреналін, неминуче зло з любов’ю та всім, що вона означає – пристрасть, сльози, посмішки, дитинство, зрілість, довіра, ризик, правда та брехня.

Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest

