Данію на Євробаченні 2023 представить фарерський співак Reiley, справжнє ім’я якого Рані Петерсен. На сцені міжнародного пісенного конкурсу співак виступить з композицією Breaking My Heart.

Що відомо про співака Reiley, а також текст та переклад пісні Breaking My Heart – читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про представника Данії на Євробаченні 2023

Reiley – фарерський співак та блогеру, йому 25 років. Хлопець прославився завдяки виконанню каверів вже відомих пісень, які публікував в TikTok. Варто зазначити, що в цій соцмережі на нього підписано понад 10 млн користувачів.

У 2021 році Reiley випустив сингл Let It Ring, який містить фрагмент стандартної мелодії iPhone. Пісня стала дуже успішною, тому Рані Петерсен швидко завоював популярність в південнокорейських чартах, а після виходу декількох хітових синглів співак попрямував до Ліверпуля.

Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі

Текст пісні Breaking My Heart

Do you remember

Said it’d be easier if I was dead

Cause whenever

You tryna start something I’m in my head

Pink skies, red wine

I called you mine

September

Naked by your side

On and off

Couldn’t meet me in the middle

I got lost

Still thinking ’bout September

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my heart

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my heart

Now I remember

I used to tell you all my deepest fears

When fighting

You used ’em just to force some tears

Pink skies

Just like when we were fine

In September

Now I’m crying by your side

On and off

Couldn’t meet me in the middle

I got lost

Still thinking ’bout September

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my hear

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d still be breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d still be breaking my heart

On and off

Couldn’t meet me in the middle

I got lost

Still thinking ’bout September

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my heart

If we could go back to the start

Bet we’d still be falling apart

I’m not scared to love you

But I’m scared of breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d still be breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d still be breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d still be breaking my heart

If we’d go back to the start

You’d ѕtill be breaking my heаrt

Переклад пісні Reiley – Breaking My Heart

Пам’ятаєш,

Ти сказала, що було б легше, якби я помер

Тому що всякий раз

Коли ти починаєш з’ясовувати відносин, я поринаю в себе

Рожеве небо, червоне вино

Я називав тебе Моєю

Вересень

І я голий поруч з тобою

​Іноді

Ми не можемо піти один одному назустріч

Я заплутався

Все ще думаю про вересень

Якби ми змогли повернутися до початку

Готовий посперечатися, все одно б не змогли зійтися

Я не боюся тебе любити

Але боюся розбити своє серце

Якби ми змогли повернутися до початку

Готовий посперечатися, все одно б не змогли зійтися

Я не боюся тебе любити

Але боюся розбити своє серце

Тепер я згадав,

Я розповідав тобі про свої найглибші страхи,

А під час сварки

Ти користувалася цим, щоб доводити до сліз

Рожеве небо

Як тоді, коли у нас все було добре

У вересні

Тепер я плачу поруч з тобою

​Іноді

Ми не можемо піти один одному назустріч

Я заплутався

Все ще думаю про вересень

Якби ми змогли повернутися до початку

Готовий посперечатися, все одно б не змогли зійтися

Я не боюся тебе любити

Але боюся розбити своє серце

Якби ми змогли повернутися до початку

Готовий посперечатися, все одно б не змогли зійтися

Я не боюся тебе любити

Але боюся розбити своє серце

Якби ми змогли повернутися до початку

Ти все одно б розбила мені серце

Якби ми змогли повернутися до початку

Ти все одно б розбила мені серце

Іноді​

Ми не можемо піти один одному назустріч

Я заплутався

Все ще думаю про вересень

Якби ми змогли повернутися до початку

Готовий посперечатися, все одно б не змогли зійтися

Я не боюся тебе любити

Але боюся розбити своє серце

Якби ми змогли повернутися до початку

Готовий посперечатися, все одно б не змогли зійтися

Я не боюся тебе любити

Але боюся розбити своє серце

Якби ми змогли повернутися до початку

Ти все одно б розбила мені серце

Якби ми змогли повернутися до початку

Ти все одно б розбила мені серце

Якби ми змогли повернутися до початку

Ти все одно б розбила мені серце

Якби ми змогли повернутися до початку

Ти все одно б розбила мені серце

Читайте: Євробачення 2023: де дивитися трансляцію онлайн

Про що пісня Breaking My Heart

Пісня Reiley Breaking My Heart – композиція про страх та невпевненість, через які приходить закоханий. У пісні автор детально описує труднощі у стосунках, а також про небажання поринати у кохання через страх страждати.

Breaking My Heart – емоційна історія про складний баланс любові та страху, про боротьбу за довіру й повну віддачу себе іншій людині.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 із Ліверпуля