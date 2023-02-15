Данію на Євробаченні 2023 представить фарерський співак Reiley, справжнє ім’я якого Рані Петерсен. Він виступить на міжнародному пісенному конкурсі з композицією Breaking My Heart.

Reiley отримав право представляти Данію на Євробаченні 2023, пройшовши відповідний нацвідбір. Варто зазначити, що йому загрожувала дискваліфікація, оскільки його конкурсна пісня Breaking My Heart була виконана ним на корейському фестивалі Slow Life Slow Live в Сеулі в 2022 році, що суперечить правилам Євробачення.

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Однак артиста не стали дискваліфікувати, а тому він вийде на сцену конкурсу.

Що відомо про Reiley

Фарерському співакові і блогеру Reiley 25 років. Він прославився завдяки виконанню каверів вже відомих пісень, які публікував в TikTok. Варто зазначити, що в цій соцмережі на нього підписано понад 10 млн користувачів.

Артист стикався з критикою, його звинувачували в надмірному використанні Auto-Tune (змінює голос), хоча сам він заперечує це.

На рахунку у артиста поки що лише один міні-альбом.

Reiley перший учасник із Фарерських островів, який візьме участь в Євробаченні.

Нагадаємо, що конкурс в 2023 році пройде в Ліверпулі. Україну представить дует Tvorchi, який пропускає півфінали і автоматично проходить у фінал через перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.