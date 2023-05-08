Євробачення 2023: де дивитися трансляцію онлайн

Уже 9 травня розпочнеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023, який традиційно поділений на два півфінали та фінал.

Багатьох фанатів щорічного заходу цікавить питання – де дивитися Євробачення 2023. За конкурсом стежить увесь світ, цього року за перемогу боротимуться 37 країн. Варто нагадати про те, що у 2022-му перше місце посіла Україна, яку представив гурт Kalush Orchestra.

Онлайн-трансляція Євробачення 2023

Прямий ефір конкурсу транслюватимуть на YouTube-каналі Євробачення. Там уже запланували показ усіх півфіналів і фіналу. Початок першого з них – о 22:00 за київським часом.

Також трансляція Євробачення 2023 буде доступна на телеканалі Суспільне культура, на сайті Суспільне Євробачення, на офіційному Facebook-акаунті Євробачення та на YouTube-каналі Євробачення Україна.

Нагадаємо, що в 2023 році Україну на конкурсі представить дует Tvorchi з піснею Heart of Steal. Сам захід відбудеться в Ліверпулі. Другий півфінал заплановано на 11 травня, фінал – на 13-те.

Представники України з’являться вже у фіналі конкурсу, оскільки здобули таку можливість завдяки перемозі нашої країни у 2022 році.