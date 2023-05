Сан-Марино на цьогорічному Євробаченні буде представляти гурт Piqued Jacks. Учасники виступлять із піснею Like An Animal 11 травня, у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про гурт Piqued Jacks: яку виконають пісню та про що вона – читайте в матеріалі.

Що відомо про Piqued Jacks

Piqued Jacks – музичний гурт з Італії, учасники якого виконують альтернативний рок. Відомо, що гурт раніше виступав на розігріві в Interpol, а перший реліз учасники випустили у 2015 році. Рік тому Piqued Jacks видали ще кілька синглів, виступивши в Лос-Анджелесі та Великій Британії.

Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі

Текст пісні Piqued Jacks – Like An Animal

I can smell you like an animal

Bring the party, Aphrodite,

and I’ll tease you on the dancefloor

You have, you have a snake eyes

And I get, I get butterflies

You have, you have a snake eyes

With the hips, with the sex that could paralyze

And I get, I get butterflies

In my ears, in my stomach all the time

C’mon, baby, come and find me

I can smell you like an animal (Animal)

Bring the party, Aphrodite,

and I’ll tease you on the dancefloor

C’mon, baby, come and find me

I can smell you like an animal (Animal)

Bring the party, Aphrodite,

and I’ll tease you on the dancefloor

You have, you have a biting tongue

And it gets, it gets me unstrung

You have, you have a biting tongue

To tie me up and be in my inner thoughts

And It gets highly dangerous

Like a drug in my veins, you are poison.

Переклад пісні Piqued Jacks – Like An Animal

Я відчуваю твій запах, як тварина

Влаштовуй вечірку, Афродіта,

І я буду дражнити тебе на танцмайданчику

У тебе зміїні очі

І в мене, у мене пурхають метелики

У тебе, у тебе зміїні очі

Зі стегнами, з драйвом, який міг би паралізувати

І в мене, у мене пурхають метелики

У моїх вухах, у моєму животі весь час

Давай, дитинко, прийди та знайди мене

Я відчуваю твій запах, як тварина

Влаштовуй вечірку, Афродіта,

і я буду дражнити тебе на танцмайданчику

Давай, дитинко, прийди та знайди мене

Я відчуваю твій запах, як тварина

Влаштовуй вечірку, Афродіта,

і я буду дражнити тебе на танцмайданчику

У тебе гострий язичок,

І це виводить мене з себе

У тебе гострий язичок,

Щоб зв’язати мене і бути у моїх внутрішніх думках

І це стає дуже небезпечним

Як наркотик у моїх венах, ти – отрута.

Читайте: Євробачення 2023: де дивитися трансляцію онлайн

Про що пісня Like An Animal

В інтерв’ю для Vanity fair Italia хлопці пояснюють, що ця пісня – як тварина, в якій збережені всі характерні риси учасників гурту: енергійний голос, надлишковий риф, пронизливий бас і суперсучасні ударні.

Послання в нашій пісні дуже просте: бути вільним, щоб потурати своїм імпульсам, переживаючи сексуальність як вечірку, танець у джунглях у його найпристрасніших рисах.

Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 із Ліверпуля