Сан-Марино на цьогорічному Євробаченні буде представляти гурт Piqued Jacks. Учасники виступлять із піснею Like An Animal 11 травня, у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про гурт Piqued Jacks: яку виконають пісню та про що вона – читайте в матеріалі.
Що відомо про Piqued Jacks
Piqued Jacks – музичний гурт з Італії, учасники якого виконують альтернативний рок. Відомо, що гурт раніше виступав на розігріві в Interpol, а перший реліз учасники випустили у 2015 році. Рік тому Piqued Jacks видали ще кілька синглів, виступивши в Лос-Анджелесі та Великій Британії.
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Текст пісні Piqued Jacks – Like An Animal
I can smell you like an animal
Bring the party, Aphrodite,
and I’ll tease you on the dancefloor
You have, you have a snake eyes
And I get, I get butterflies
You have, you have a snake eyes
With the hips, with the sex that could paralyze
And I get, I get butterflies
In my ears, in my stomach all the time
C’mon, baby, come and find me
I can smell you like an animal (Animal)
Bring the party, Aphrodite,
and I’ll tease you on the dancefloor
C’mon, baby, come and find me
I can smell you like an animal (Animal)
Bring the party, Aphrodite,
and I’ll tease you on the dancefloor
You have, you have a biting tongue
And it gets, it gets me unstrung
You have, you have a biting tongue
To tie me up and be in my inner thoughts
And It gets highly dangerous
Like a drug in my veins, you are poison.
Переклад пісні Piqued Jacks – Like An Animal
Я відчуваю твій запах, як тварина
Влаштовуй вечірку, Афродіта,
І я буду дражнити тебе на танцмайданчику
У тебе зміїні очі
І в мене, у мене пурхають метелики
У тебе, у тебе зміїні очі
Зі стегнами, з драйвом, який міг би паралізувати
І в мене, у мене пурхають метелики
У моїх вухах, у моєму животі весь час
Давай, дитинко, прийди та знайди мене
Я відчуваю твій запах, як тварина
Влаштовуй вечірку, Афродіта,
і я буду дражнити тебе на танцмайданчику
Давай, дитинко, прийди та знайди мене
Я відчуваю твій запах, як тварина
Влаштовуй вечірку, Афродіта,
і я буду дражнити тебе на танцмайданчику
У тебе гострий язичок,
І це виводить мене з себе
У тебе гострий язичок,
Щоб зв’язати мене і бути у моїх внутрішніх думках
І це стає дуже небезпечним
Як наркотик у моїх венах, ти – отрута.
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Про що пісня Like An Animal
В інтерв’ю для Vanity fair Italia хлопці пояснюють, що ця пісня – як тварина, в якій збережені всі характерні риси учасників гурту: енергійний голос, надлишковий риф, пронизливий бас і суперсучасні ударні.
Послання в нашій пісні дуже просте: бути вільним, щоб потурати своїм імпульсам, переживаючи сексуальність як вечірку, танець у джунглях у його найпристрасніших рисах.
Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest
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