Грузію на Євробаченні 2023 року представлятиме співачка Іру Хечанова.

– Хочу сказати вам, що для мене було великою відповідальністю виконати незрівнянну та переможну пісню Євробачення, я дуже рада, що мій виступ викликав такий великий резонанс і вам сподобався. Тепер я зможу виконати цю мрію 11-річній Іру, яка у 2011 році задумала уявити Грузію на Євробаченні! Для мене Євробачення – це бажання, мрія, ціль, – заявила Іру.

Її обрали серед інших артистів у грузинській версії шоу The Voice.

Так, артистка поки що не визначилася з піснею, з якою з’явиться на головній сцені Ліверпуля у травні. Для Іру виступ на Євробаченні – велика відповідальність. Вперше за 6 років Грузію представить жінка на цьому музичному конкурсі.

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Що відомо про Іру Хечанову

Артистка займається музикою із самого дитинства. Іру вже представляла Грузію на дитячому Євробаченні. Це було у 2011 році – тоді вона перемогла у складі гурту Candy. Для країни це була друга перемога на дитячому музичному конкурсі.

Не лише Грузія обрала свого представника – від Вірменії на Євробачення поїде співачка Brunette. Щоправда, артистка також не почала розповідати, з якою піснею поїде на конкурс до Ліверпуля.