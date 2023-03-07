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Ісландію на Євробаченні 2023 представить Dilja – що відомо про співачку

7 Березня 2023, 16:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Dilja Исландия Евровидение 2023

Ісландію на Євробаченні 2023 представить співачка Dilja. Виконавиця виступить на сцені міжнародного пісенного конкурсу з композицією Power.

Представника країни було обрано за допомогою нацвідбору за рішенням журі та глядачів. Загалом за право презентувати Ісландію на Євробаченні 2023 боролося 10 учасників.

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Що відомо про Dilja

Ділья Петурсдоттір, більш відома під псевдонімом Dilja – 21-річна ісландська співачка й авторка пісень.

Вона прославилася на батьківщині після участі в шоу талантів у 2015-му. У 2020 році вона переїхала в Копенгаген, де чергувала навчання на фізіотерапевта з уроками співу.

Про саму Dilja мало що відомо, оскільки вона артистка-початківець. На її рахунку ще немає сольних альбомів, безлічі відеокліпів і пісень.

Ісландія на Євробаченні

Ісландія бере участь у міжнародному пісенному конкурсі з 1986 року, винятком стали 1998 і 2002 роки.

Варто зазначити, що країна ніколи не перемагала на Євробаченні, проте нерідко не проходила до фіналу або й посідала останні місця.

У 2022 році Ісландію на конкурсі представляв гурт Systur, який посів 23-тє місце.

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