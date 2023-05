Ісландію на Євробаченні 2023 представлятиме співачка Dilja. Учасниця виступить із піснею Power 11 травня, у другому півфіналі міжнародного конкурсу (під номером 7). Що відомо про Dilja, яку співачка виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.

Що відомо про Dilja

Dilja – це псевдонім співачки під іменем Ділья Петурсдоттір. Вона сама створює пісні та пише музику. 21-річна конкурсантка прославилася в Ісландії після участі в шоу талантів у 2015-му.

Кілька років тому вона переїхала в Копенгаген, де перемежовувала навчання на фізіотерапевта з уроками співу. На рахунку співачки поки що немає сольних альбомів, безлічі відеокліпів і пісень.

Текст пісні Dilja – Power

I’m ready to let you go

Won’t hold you back no more

Go on spread your wings and fly away

Been carrying you way to long

Like an obsession

I thought you were a living part of me

But I got my power in my hand

You hold no power over me

I’ll take my flowers while I can

So let the love shower over me

Oh, oh, oh, oh

You hold no p-p-p-power over me

Oh, oh, oh, oh

You hold no p-p-p-power over me

I’m not doing this dance again

So goodbye old friend

Tired of finding meaning in the dark

I’m releasing all of you

In gratitude

Replacing you with light that fills my heart

I got my power in my hand

You hold no power over mе

I’ll take my flowers while I can

So lеt the love shower over me

Переклад пісні Dilja – Power

Я готова тебе відпустити,

Перестану тебе тримати.

Вперед розправляй крила і відлітай.

Я носилася з тобою надто довго,

Як з нав’язливою ідеєю,

Вважала тебе своєю невід’ємною частиною.

Але я навчилася опановувати себе,

У тебе немає влади наді мною.

Я заберу свої квіти, доки не пізно,

І нехай кохання ллється на мене потоком.

О-о-о-о,

У тебе немає влади-влади наді мною.

О-о-о-о,

У тебе немає влади-влади наді мною.

Я не повторюватиму цей танець,

Тож прощавай, старий друже.

Я втомилася знаходити сенс у темряві.

Я відпускаю тебе цілком

З вдячністю,

І замість тебе моє серце наповнюється світлом.

Я навчилася опановувати себе,

У тебе немає влади наді мною.

Я заберу свої квіти, доки не пізно,

І нехай кохання ллється на мене потоком.

Про що пісня Power

В інтерв’ю для Daily Magazine співачка сказала, що ця пісня – про власних тіней. Про те, щоб не дозволяти їм заважати тому, що ви хочете робити. Не можна дозволяти своїм тіням негативно впливати на досвід, ним потрібно насолоджуватися.

Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest

