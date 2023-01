Грецію на Євробаченні 2023 року представлятиме 16-річний співак Віктор Верникос (Victor Vernicos).

На офіційній сторінці Євробачення 2023 року в Instagram заявили, що це наймолодший представник від Греції.

Відомо, що Віктора обрали зі 106 претендентів від Греції, які боролися за можливість виступити на головній сцені у Ліверпулі у травні 2023 року.

Верникос виступить із піснею What They Say, яку він написав і спродюсував сам. Уявить він її пізніше.

Що відомо про Віктора Верникоса

Співак народився в Афінах – він наполовину грек і наполовину данець. Музикою він почав займатися з 4 років – брав уроки вокалу та ігри на гітарі. Що стосується пісні, з якою він вирушить до Ліверпуля, то артист характеризує її як святкову та атмосферну баладу.

Греція на Євробаченні

Ця країна брала участь у конкурсі 42 рази, і навіть перемагали у 2005 році з піснею My Number One у виконанні артистки Єлени Папаризу.

Цікаво, що Греція – постійний гість у Гранд-фіналі. Вони заходили так далеко 16 з 18 разів. Греки ще ніколи не посідали останнє місце.

Наприкінці січня Австрія обрала представника на Євробачення 2023 – це дует Teya & Salena, і свою пісню вони презентують уже навесні.