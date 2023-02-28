Сан-Марино на Євробаченні 2023 представлятиме гурт Piqued Jacks. Артисти вже прокоментували можливість виступити на сцені в Ліверпулі.

– Ми будемо представляти Сан-Марино на Євробаченні 2023. Це просто нереально. Дякуємо всім за вашу всепоглинущу любов, – заявили музиканти.

Примітно, що це раз, коли в Сан-Марино проводиться нацвідбір на Євробачення під назвою Una Voce per San Marino.

Загалом було подано 106 заявок на виступ – журі ретельно відбирали кожного претендента, і вони обрали переможця.

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Тепер Piqued Jacks виступлять у другому півфіналі 11 травня з піснею Like An Animal.

Що відомо про Piqued Jacks

Piqued Jacks – альтернативний рок-гурт з Італії. Вони виступали на розігріві в Interpol, а свій перший реліз випустили 2015 року. У 2022 році гурт випустив ще кілька синглів, виступивши перед жителями Лос-Анджелеса і Великої Британії.

Сан-Марино на конкурсі пісні Євробачення

Сан-Марино – одна з найновіших і найменших країн-учасниць Євробачення. Уперше представники цієї держави з’явилися на конкурсі 2012 року, і відтоді брали участь 12 разів. До фіналу артистам потрапити так і не вдалося. Найгірші результати були у 2008 і 2017 роках – тоді представники посіли останні місця в півфіналі.

Інші країни також активно заявляють про своїх найкращих артистів. Співачка Blanka представить Польщу на Євробаченні 2023. Її головний коник – хореографія на сцені.