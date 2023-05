Співачка Ірина Хечанові (Iru) представлятиме Грузію на пісенному конкурсі Євробачення 2023. Артистка виступить з піснею Echo.

Що відомо про учасницю Євробачення 2023 від Грузії, а також текст та переклад пісні Echo – читайте в нашому матеріалі.

Iru: що відомо про грузинську співачку

22-річна Іру Хечанові, яка виступає під псевдонімом Iru, народилася та виросла в столиці Грузії – Тбілісі. Артистка займається музикою із самого дитинства. Сама співачка описує свій ранній вік як “заглиблений у музику”.

Iru вже представляла Грузію на дитячому Євробаченні. Це було у 2011 році – тоді вона перемогла у складі гурту Candy. Для країни це була друга перемога на дитячому музичному конкурсі.

Текст пісні Echo

Days in a row I’m thinking, I know

I’ve got a big faith, my love is my crown

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

Life is love

Thing is known

Like in dreams

(Chamgaraga-ga-chamgara)

Going through the life together

Going through the life together

(Chamgaraga-ga-chamgara)

Like in dreams

Oh-oh-oh…

Days in a row I’m thinking, I know

I’ve got a big faith, my love is my crown

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

Days in a row I’m thinking, I know

I’ve got a big faith, my love is my crown

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

Going through the life together

Going through the life together

(Chagadaradamda-chamgaradamda-chamgaradamda-chamgara)

(Chagadaradamda-chamgaradamda-chamgaradamda-chamgara)

(Life together, life together)

(Chagadaradamda-chamga-chamga)

(Chamdaradaradaradaradalidalidalidalidalidali)

(Dalidalidalidalidalidalidalidalidalidali)

(Chimidimidanta-chimbida)

(Chimidimidanta-chimbida)

Days in a row I’m thinking, I know

I’ve got a big faith, my love is my crown

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

Days in a row I’m thinking, I know

My love is not a fake, this feeling is, Lord

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

(Chamgaraga-ga-chamgara)

My soul’s like a fortress, I feel I progressed

Words getting worthless, love is a wordless

Oh-oh-oh-oh, when life is loved, loved

Days in a row I’m thinking, I know

I’ve got a big faith, my love is my crown

Will be better way, will be better day now

It is not a secret

Переклад пісні Iru – Echo

Я думаю про це багато днів поспіль, я знаю

У мене є велика віра

Моє кохання – моя корона

Буде кращий шлях

Буде краще з кожним днем

Це не секрет

Життя – це кохання

Це відомо

Як уві сні

Йти по життю разом

Йти по життю разом

Як уві сні

Я думаю про це багато днів поспіль, я знаю

У мене є велика віра

Моє кохання – моя корона

Буде краще

Буде краще з кожним днем

Це не секрет

Я думаю про це багато днів поспіль, я знаю

У мене є велика віра

Моє кохання – моя корона

Буде краще

Буде краще з кожним днем

Це не секрет

Йдемо по життю разом

Йдемо по життю разом

Як думаю про це багато днів поспіль, я знаю

У мене є велика віра

Моє кохання – моя корона

Буде краще

Буде краще з кожним днем

Це не секрет

Я думаю про це багато днів поспіль, я знаю

Моє кохання – це не фальшивка

Це почуття панує

Буде краще

Буде краще з кожним днем

Це не секрет.

Моя душа, як фортеця

Я відчуваю, що просунулася вперед

Слова втрачають сенс

Кохання – це безсловесність

Ооооооооо

Коли життя люблять

Любляться

Я думаю про це багато днів поспіль, я знаю

У мене є велика віра

Моє кохання – моя корона

Буде краще

Буде краще з кожним днем

Це не секрет

Про що пісня Echo

За словами самої Iru, відлуння (Echo) – це кохання та бажання дослухатися до свого внутрішнього голосу.

– Головна думка пісні – це боротьба любові та прояв віри. Ехо – це мій внутрішній голос, прояв любові та миру, – сказала співачка.

