Грецію на Євробаченні 2023 представлятиме співак Віктор Верникос. Артист виступить із піснею What They Say вже 9 травня.

Що відомо про Віктора Верникоса

Віктор Верникос – 16-річний співак, який народився в Афінах. Хлопець займається музикою з чотирьох років. Він брав уроки гри на гітарі та вокалу.

У 2021 артист випустив дебютний сингл Hope itʼs heaven. Через рік він презентував ще одну пісню під назвою Mean і тоді ж провів свій перший сольний виступ на телебаченні.

Віктор переміг у нацвідборі й виступатиме від Греції на Євробаченні 2023. Його обрали зі 106 претендентів, і в результаті співак став наймолодшим представником своєї країни.

Текст пісні Віктора Верникоса – What They Say

Late August

Feet start to shake heart starts to ache

Can’t focus

Panic, I lay on the floor and I hate that I’m holding on

My lungs will break can’t stop to make

My mind up

Time starts to rain clouds not afraid

Of the pain they giving

Anxious to where I’m breathing

Can’t say that I am longing for

Another day to break my spirit

Insane and I can’t tell who’s winning

Wish this was something I could just ignore

Well you know what they say

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too

Nostalgic mind

I miss the days when my heart wouldn’t ache and

I’m drowning, time

Quicksand of life, we don’t livе to die

Now I’m trying to fight

All of the lights that leavе me so blind

As a writer

But I’m not an actor no I don’t live my own life

And I hate my feelings

I’m overwhelmed and heated

Can’t say that I am longing for

Another day to break my spirit

Insane and I can tell who’s winning

Wish this was something I could just ignore

Well you know what they say

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too

Well you know what they say

Lost souls make sure no one loses their way

Hurt ones can’t stand seeing others in pain

Oh I am both now I got too much on my plate

And I save all the others cause for me it’s too

I’ll save all the others ’cause for me it’s too late

Well, you know what they say

Let’s all make sure no one loses their way

I almost can’t stand seeing others in pain

I am bold, now I got too much on my plate

And I’ll save all the others ’cause for me it’s too

Let’s all make sure no one loses their way

I almost can’t stand seeing others in pain

I am bold, now I got too much on my plate

And I’ll save all the others ’cause for me it’s too late

Переклад пісні Віктора Верникоса – What They Say

Кінець серпня

Ноги починають тремтіти, серце починає боліти

Не можу зосередитися

Паніка, падаю на підлогу і ненавиджу, що тримаюся

Легені розірвуться, не можу зупинитися

Прийти до тями

Час починає накрапати, хмари не лякають

Болю, який вони принесуть

Не знаю, чим мені дихати

Не можу сказати, що я бажаю

Ще один день, щоб зламати мій дух.

Я збожеволів і не можу зрозуміти, хто перемагає

Хотів би я, щоб це було чимось, що я можу просто ігнорувати

Ну, знаєш, як кажуть

Загублені душі стежать за тим, щоб ніхто не втратив свій шлях

Боляче дивитися, як страждають інші

О, я тепер і той, і інший, я маю занадто багато на своїй тарілці

І я рятую всіх інших, бо для мене це занадто

Ностальгічний розум

Я сумую за тими днями, коли моє серце не боліло

Я тону, час.

Сипучий пісок життя, ми живемо не для того, щоб померти

Тепер я намагаюся боротися

З усіма вогнями, що залишають мене сліпим,

Як письменник,

Але я не актор, ні, я не живу власним життям

І я ненавиджу свої почуття

Я переповнений і розпалений

Не можу сказати, що я прагну

Ще один день, щоб зламати мій дух.

Божевільний, і я можу сказати хто перемагає

Хотів би я, щоб це було чимось, що я можу просто проігнорувати

Ну, знаєш, як кажуть

Загублені душі стежать за тим, щоб ніхто не втратив свій шлях

Боляче дивитися, як страждають інші

О, я тепер і той, і інший, я маю занадто багато на своїй тарілці

І я рятую всіх інших, бо для мене це занадто

Ну, знаєш, як кажуть

Загублені душі стежать за тим, щоб ніхто не втратив свій шлях

Боляче дивитися, як страждають інші

О, я тепер і той, і інший, я маю занадто багато на своїй тарілці

І я рятую всіх інших, бо для мене це занадто

Я врятую всіх інших, бо для мене вже запізно

Ну, знаєш, як кажуть

Загублені душі стежать за тим, щоб ніхто не втратив свій шлях

Боляче дивитися, як страждають інші

О, я тепер і той, і інший, я маю занадто багато на своїй тарілці

І я врятую всіх інших, бо для мене це занадто

Зробимо так, щоб ніхто не втратив свій шлях

Мені нестерпно бачити, як страждають інші

Я сміливий, тепер у мене занадто багато на тарілці

І я врятую всіх інших, бо для мене вже занадто пізно

Про що пісня Віктора Верникоса – What They Say

Пісня Віктора Верникоса What They Say присвячена молодому поколінню, яке мріє і творить, попри труднощі. Вона спонукає ділитися своїми почуттями й емоціями.

Співак написав What They Say, коли йому було 14 років. Тоді він перебував у емоційному стані, що виник у результаті “тривожної ситуації”.

