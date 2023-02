Румунію на Євробаченні 2023 року представить.

– Дякую вам від щирого серця! Кожен голос, кожне повідомлення, кожен коментар, кожна гарна думка! Це означає багато! Те, що сталося – це лише початок! Цього року Євробачення – це рок-н-рол! Ми дякуємо та любимо вас! – заявив Андрій.

Артиста обрали серед 12 інших музичних талантів. На Євробаченні 2023 року у Ліверпулі він виступить з піснею D.G.T. (Off and On) у другомупівфіналі, який заплановано на 11 травня.

Румунія на Євробаченні

Країна вперше взяла участь у конкурсі у 1994 році. За цей час артисти з Румунії з’являлися на сцені 22 рази, 19 разів потрапляючи до грандфіналу.

Поки що місцеві музиканти не змогли здобути перемогу, але їм тричі вдавалося потрапити до п’ятірки найкращих. Третє місце Румунія посідала у 2005 та 2010 роках.

Нещодавно букмекери оновили прогнози на Євробачення 2023 року. Так, на першому місці Україна. Друге місце за Швецією, а третє за Фінляндією. Останнє місце пророкують Албанії – шансів на перемогу лише 1%.