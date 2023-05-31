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Благоприятные дни для работы на огороде: лунный посевной календарь на июнь 2023

31 мая 2023, 13:42
Владислава Ткаченко редакторка ленты
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Источник: Unsplash

Опытные огородники всегда пользуются посевным календарем, чтобы понимать, когда и какую культуру стоит сажать. Ведь не все дни считаются благоприятными для работ в саду или на огороде.

Факты ICTV подготовили для вас посевной календарь на июнь 2023 года, который поможет организовать работу и не забыть ничего важного.

Фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни в июне 2023

Календарь посадки овощей напрямую зависит от фаз Луны. В июне 2023 года Луна будет:

  • в фазе роста — 1-3 июня и 19-30 июня;
  • полная — 4 июня;
  • щербатая — 5-17 июня;
  • новолуние — 18 июня.

Самыми благоприятными днями считаются те, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией. Соответственно, в июне 2023 года благоприятными днями для посадки рассады являются:

  • 1, 2, 3 июня;
  • 6, 7 июня;
  • 10, 11 июня;
  • 14-16 число;
  • 19-21 июня;
  • 27-30 число.

Эти даты подходят не только для посева, но и для пикирования, подкормки, обрезки растений, но и для борьбы с вредителями.

Неблагоприятными днями для высевания рассады в июне будут:

  • 4, 5 число;
  • 8 и 9 июня;
  • 17 и 18 число.

Благоприятные дни для посадки различных культур в июне 2023

Как сообщают в Зеленой усадьбе, стоит заранее знать о благоприятных днях для посадки различных культур и других работ:

  • Картофель, топинамбур — 6, 7, 10, 11, 14-16 июня;
  • Свекла, морковь, пастернак — 10, 11 июня;
  • Редис, репа — 6, 7, 10, 11, 19 июня;
  • Редис — 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 июня;
  • Сельдерей, петрушка на корень — 6, 7 июня;
  • Лук огородный — 6, 7, 10, 11, 19, 20 июня;
  • Лук на зелень, шнитт-лук — 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28 июня;
  • Чеснок — 1, 6, 7, 27, 28 июня;
  • Лук порей, египетский, рокамболь — 12-16 июня;
  • Томаты — 2, 3, 19-21, 29, 30 июня;
  • Сладкий, острый перец — 1-3, 27-30 июня;
  • Баклажаны — 1-3, 27-30 июня;
  • Огурцы — 1-3, 19-21, 27-30 июня;
  • Брокколи, цветная капуста — 1, 6, 7, 14-16, 27, 28 июня;
  • Ранняя капуста — 1, 27, 28 июня;
  • Средняя и поздняя капуста — 1, 27, 28 июня;
  • Кале и другая листовая капуста — 1, 10-13, 27, 28 июня;
  • Стеблевой сельдерей — 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28 июня;
  • Кабачки, патиссоны, тыква — 1, 19-21, 27, 28 июня;
  • Бахчевые — 2, 3, 19-21, 29, 30 июня;
  • Стручковые (горох, фасоль, чечевица, соя и т. д.) — 1, 27, 28 июня;
  • Кукуруза — 1, 27, 28 июня;
  • Листовой салат — 1, 10-16, 27, 28 июня;
  • Шпинат — 1, 10-13, 27, 28 июня;
  • Кочанные салаты, цикорий — 1, 27, 28 июня;
  • Руккола, листовая горчица — 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30 июня;
  • Мангольд и другие листовые овощи — 10-16 июня;
  • Щавель — 2, 3, 14-16, 29, 30 июня;
  • Укроп и фенхель — 6, 7, 14-16 июня;
  • Петрушка, кинза и сельдерей на листья — 1, 27, 28 июня;
  • Базилик, орегано, розмарин и т. д. — 2, 3, 24-26, 29, 30 июня.

Кроме того, дни с 1 по 3 июня прекрасно подойдут для высаживания и ухода за редисом, зеленым луком, чесноком, помидорами, перцами, баклажанами и огурцами. Также в этот период стоит уделить особое внимание зелени.

А вот 6 и 7 июня можно заняться проращиванием семян, подкормкой культур удобрениями, а также уходом за корнеплодами и травами.

Чтобы поливать растения и подпитывать культуры, стоит выбрать 10 и 11 июня. В это время также стоит удели внимание свекле, картофелю, редьке и капусте.

Через несколько дней, 14-16 июня, можно проращивать растения и пикировать культуры на огороде. Еще стоит подпитывать растения, а особое внимание уделите картофелю, сортам капусты, фенхелю и топинамбуру.

В конце месяца огородники могут поливать грядки, вносить удобрения и ухаживать за огурцами, помидорами, кабачками и тыквами.

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