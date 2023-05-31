Опытные огородники всегда пользуются посевным календарем, чтобы понимать, когда и какую культуру стоит сажать. Ведь не все дни считаются благоприятными для работ в саду или на огороде.
Факты ICTV подготовили для вас посевной календарь на июнь 2023 года, который поможет организовать работу и не забыть ничего важного.
Фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни в июне 2023
Календарь посадки овощей напрямую зависит от фаз Луны. В июне 2023 года Луна будет:
- в фазе роста — 1-3 июня и 19-30 июня;
- полная — 4 июня;
- щербатая — 5-17 июня;
- новолуние — 18 июня.
Самыми благоприятными днями считаются те, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией. Соответственно, в июне 2023 года благоприятными днями для посадки рассады являются:
- 1, 2, 3 июня;
- 6, 7 июня;
- 10, 11 июня;
- 14-16 число;
- 19-21 июня;
- 27-30 число.
Эти даты подходят не только для посева, но и для пикирования, подкормки, обрезки растений, но и для борьбы с вредителями.
Неблагоприятными днями для высевания рассады в июне будут:
- 4, 5 число;
- 8 и 9 июня;
- 17 и 18 число.
Благоприятные дни для посадки различных культур в июне 2023
Как сообщают в Зеленой усадьбе, стоит заранее знать о благоприятных днях для посадки различных культур и других работ:
- Картофель, топинамбур — 6, 7, 10, 11, 14-16 июня;
- Свекла, морковь, пастернак — 10, 11 июня;
- Редис, репа — 6, 7, 10, 11, 19 июня;
- Редис — 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 июня;
- Сельдерей, петрушка на корень — 6, 7 июня;
- Лук огородный — 6, 7, 10, 11, 19, 20 июня;
- Лук на зелень, шнитт-лук — 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28 июня;
- Чеснок — 1, 6, 7, 27, 28 июня;
- Лук порей, египетский, рокамболь — 12-16 июня;
- Томаты — 2, 3, 19-21, 29, 30 июня;
- Сладкий, острый перец — 1-3, 27-30 июня;
- Баклажаны — 1-3, 27-30 июня;
- Огурцы — 1-3, 19-21, 27-30 июня;
- Брокколи, цветная капуста — 1, 6, 7, 14-16, 27, 28 июня;
- Ранняя капуста — 1, 27, 28 июня;
- Средняя и поздняя капуста — 1, 27, 28 июня;
- Кале и другая листовая капуста — 1, 10-13, 27, 28 июня;
- Стеблевой сельдерей — 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28 июня;
- Кабачки, патиссоны, тыква — 1, 19-21, 27, 28 июня;
- Бахчевые — 2, 3, 19-21, 29, 30 июня;
- Стручковые (горох, фасоль, чечевица, соя и т. д.) — 1, 27, 28 июня;
- Кукуруза — 1, 27, 28 июня;
- Листовой салат — 1, 10-16, 27, 28 июня;
- Шпинат — 1, 10-13, 27, 28 июня;
- Кочанные салаты, цикорий — 1, 27, 28 июня;
- Руккола, листовая горчица — 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30 июня;
- Мангольд и другие листовые овощи — 10-16 июня;
- Щавель — 2, 3, 14-16, 29, 30 июня;
- Укроп и фенхель — 6, 7, 14-16 июня;
- Петрушка, кинза и сельдерей на листья — 1, 27, 28 июня;
- Базилик, орегано, розмарин и т. д. — 2, 3, 24-26, 29, 30 июня.
Кроме того, дни с 1 по 3 июня прекрасно подойдут для высаживания и ухода за редисом, зеленым луком, чесноком, помидорами, перцами, баклажанами и огурцами. Также в этот период стоит уделить особое внимание зелени.
А вот 6 и 7 июня можно заняться проращиванием семян, подкормкой культур удобрениями, а также уходом за корнеплодами и травами.
Чтобы поливать растения и подпитывать культуры, стоит выбрать 10 и 11 июня. В это время также стоит удели внимание свекле, картофелю, редьке и капусте.
Через несколько дней, 14-16 июня, можно проращивать растения и пикировать культуры на огороде. Еще стоит подпитывать растения, а особое внимание уделите картофелю, сортам капусты, фенхелю и топинамбуру.
В конце месяца огородники могут поливать грядки, вносить удобрения и ухаживать за огурцами, помидорами, кабачками и тыквами.