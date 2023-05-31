Опытные огородники всегда пользуются посевным календарем, чтобы понимать, когда и какую культуру стоит сажать. Ведь не все дни считаются благоприятными для работ в саду или на огороде.

Факты ICTV подготовили для вас посевной календарь на июнь 2023 года, который поможет организовать работу и не забыть ничего важного.

Фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни в июне 2023

Календарь посадки овощей напрямую зависит от фаз Луны. В июне 2023 года Луна будет:

в фазе роста — 1-3 июня и 19-30 июня;

полная — 4 июня;

щербатая — 5-17 июня;

новолуние — 18 июня.

Самыми благоприятными днями считаются те, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией. Соответственно, в июне 2023 года благоприятными днями для посадки рассады являются:

1, 2, 3 июня;

6, 7 июня;

10, 11 июня;

14-16 число;

19-21 июня;

27-30 число.

Эти даты подходят не только для посева, но и для пикирования, подкормки, обрезки растений, но и для борьбы с вредителями.

Неблагоприятными днями для высевания рассады в июне будут:

4, 5 число;

8 и 9 июня;

17 и 18 число.

Благоприятные дни для посадки различных культур в июне 2023

Как сообщают в Зеленой усадьбе, стоит заранее знать о благоприятных днях для посадки различных культур и других работ:

Кроме того, дни с 1 по 3 июня прекрасно подойдут для высаживания и ухода за редисом, зеленым луком, чесноком, помидорами, перцами, баклажанами и огурцами. Также в этот период стоит уделить особое внимание зелени.

А вот 6 и 7 июня можно заняться проращиванием семян, подкормкой культур удобрениями, а также уходом за корнеплодами и травами.

Чтобы поливать растения и подпитывать культуры, стоит выбрать 10 и 11 июня. В это время также стоит удели внимание свекле, картофелю, редьке и капусте.

Через несколько дней, 14-16 июня, можно проращивать растения и пикировать культуры на огороде. Еще стоит подпитывать растения, а особое внимание уделите картофелю, сортам капусты, фенхелю и топинамбуру.

В конце месяца огородники могут поливать грядки, вносить удобрения и ухаживать за огурцами, помидорами, кабачками и тыквами.