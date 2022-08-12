Лук — незаменимый компонент для приготовления любых блюд. Сроки его созревания могут быть разными. Все зависит и от погодных условий, и от методики ухода, и от времени посадки.

Когда собирать лук, посаженный в разное время года — читайте в нашем материале.

Когда собирать лук

Если вы посадили лук глубокой осенью, то сбор урожая зависит от того, для каких целей выращивали растение. Если для зелени или семян, то собирать их нужно когда нарастает луна, если для плодов на хранение – когда убывает.

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Посаженный глубокой осенью (ноябрь) лук растет в земле целую зиму и весну. Собирать его нужно когда зеленая луковая шелуха посохнет — где-то в конце июля (в начале августа).

Посадку проводят ранней весной. Лук, посаженный весной лучше собирать в середине августа.

Собирать и выкапывать лук нужно, когда он уже полностью созрел. По времени — это около 68-80 дней от посадки корнеплода, поэтому для облегчения процесса, желательно запомнить дату высадки.

Самое главное в сборе лука — это смотреть на его внешний вид и признаки созревания.

Признаки созревания лука

Конечно, созревание лука зависит и от его сорта. Соответственно, первые ранние сорта созревают в июне, средние и поздние — в конце июля, середине августа.

Стоит обращать внимание на вид лука:

перья желтеют и начинают сохнуть;

новые листья не растут;

усыхает и закрывается шейка луковицы;

большая часть растений легла на землю;

чешуя луковицы засыхает и легко отслаивается;

стрелки вытягиваются, а коробочки с семенами трескаются;

головка лука меняет цвет на розовый (это зависит от сорта).

Если на луковичной грядке вы заметили эти признаки — лук готов к выкапыванию.

Как стоит хранить лук, чтобы он не сгнил

После выкопки лук можно заплести в венки — техника перевернутой косички, но вместо пряди волос, сухие стебли растения.

В одном венке может быть от 30 до 60 луковиц. Луковичные венчики очень удобно хранить, их можно повесить в любом месте.

Еще есть вариант — обрезать сухие стебли и хранить лук в ящиках. Стоять эти ящики должны в сухих и хорошо проветриваемых помещениях. Необходимая температура — от 15 до 20 градусов тепла.

Перемерзания лука приводит к потере вкуса. Также нужно время от времени ворошить лук и сразу выбрасывать гнилые луковицы.