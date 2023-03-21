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Когда сажать кабачки: благоприятные дни и советы

21 марта 2023, 18:22
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Коли садити кабачки
Источник: Unsplash

Кабачки — популярный овощ, принадлежащий к семейству тыквенных. Он неприхотлив и достаточно быстро растет. Также кабачок обладает полезными свойствами, которые используют даже в косметике.

Вырастить этот овощ можно двумя способами: посадить семена на рассаду или же сразу в открытый грунт. Тогда же возникает вопрос, когда лучше сажать кабачки.

Факты ICTV рассказывают, когда и как посадить кабачки.

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Когда сажать кабачки на рассаду

Для получения раннего урожая, семена кабачков выращивают через рассаду. Процесс высадки можно начинать с середины марта до середины апреля.

Как сажать кабачки на рассаду

Этот процесс похож на высадку огурцов. Для лучшего результата сажайте каждое зернышко в отдельный сосуд (стакан).

  1. Наполните стакан почвой и полейте.
  2. Высадите семена на глубину 1-2 см и присыпьте землей.
  3. Накройте стаканчик пленкой и поставьте в солнечное теплое место.
  4. После того, как кабачки взойдут, снимите пленку.
  5. Не забывайте поливайте их, ведь кабачки любят влагу.

Когда сажать кабачки в открытый грунт

Сажать кабачки в открытый грунт стоит тогда, когда проходит риск заморозков. Благоприятные дни для высадки семян по лунному календарю:

  • 12, 15, 16, 17, 25 — май;
  • 11, 12, 13, 21, 22 — июнь.

Как сажать кабачки в открытый грунт

  1. Перекопайте выбранный участок и подкормите минеральным удобрением.
  2. Сделайте лунки глубиной в 3-4 см, на расстоянии 60-70 см друг от друга.
  3. Положите в лунку семена (в одну можно 1-2).
  4. Засыпьте землей и обильно полейте водой.
  5. Накройте грядки пленкой или укрывным материалом до всходов.
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