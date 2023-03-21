Кабачки — популярный овощ, принадлежащий к семейству тыквенных. Он неприхотлив и достаточно быстро растет. Также кабачок обладает полезными свойствами, которые используют даже в косметике.
Вырастить этот овощ можно двумя способами: посадить семена на рассаду или же сразу в открытый грунт. Тогда же возникает вопрос, когда лучше сажать кабачки.
Факты ICTV рассказывают, когда и как посадить кабачки.
Когда сажать кабачки на рассаду
Для получения раннего урожая, семена кабачков выращивают через рассаду. Процесс высадки можно начинать с середины марта до середины апреля.
Как сажать кабачки на рассаду
Этот процесс похож на высадку огурцов. Для лучшего результата сажайте каждое зернышко в отдельный сосуд (стакан).
- Наполните стакан почвой и полейте.
- Высадите семена на глубину 1-2 см и присыпьте землей.
- Накройте стаканчик пленкой и поставьте в солнечное теплое место.
- После того, как кабачки взойдут, снимите пленку.
- Не забывайте поливайте их, ведь кабачки любят влагу.
Когда сажать кабачки в открытый грунт
Сажать кабачки в открытый грунт стоит тогда, когда проходит риск заморозков. Благоприятные дни для высадки семян по лунному календарю:
- 12, 15, 16, 17, 25 — май;
- 11, 12, 13, 21, 22 — июнь.
Как сажать кабачки в открытый грунт
- Перекопайте выбранный участок и подкормите минеральным удобрением.
- Сделайте лунки глубиной в 3-4 см, на расстоянии 60-70 см друг от друга.
- Положите в лунку семена (в одну можно 1-2).
- Засыпьте землей и обильно полейте водой.
- Накройте грядки пленкой или укрывным материалом до всходов.