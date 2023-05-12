Ароматный базилик не только хорошо пахнет, но и придает блюдам изысканный и интересный вкус. Вырастить базилик не так сложно, как кажется. Когда сеять базилик в открытый грунт 2023 и как лучше это делать – читайте в материале.

Когда сеять базилик в открытый грунт

Оптимальное время – это март и апрель. Высаживать сеянцы в открытый грунт можно будет через месяц после появления всходов.

По лунному календарю удачных дат, сажать базилик лучше в следующие дни:

в марте: 1, 2, 3, 24, 25, 29, 30;

в апреле: 4, 5, 13, 22, 25, 26;

в мае: 3, 4, 22, 23, 24, 29, 30.

Неблагоприятные дни:

в марте: 7, 20, 21, 22;

в апреле: 6, 19, 20, 21;

в мае: 5, 18, 19, 20.

Как сажать базилик из семян

Для выращивания базилика в открытом грунте нужно подготовить рассаду. Семена базилика высевают в горшки или рассадные ящики уже в апреле. Разница в сроках посева семян зависит от того, какой климат в вашем регионе, а также наличия теплиц или парников. Семена базилика лучше сеять рядами на расстоянии 4-5 см, глубина заделки – 0,5 см. Перед посевом нужно провести предпосевную обработку семян. При появлении одного-двух настоящих листьев сеянцы базилика прореживают и подкармливают. На один литр воды берут 2 г аммиачной селитры, 2-4 г древесной золы, 4 г суперфосфата. Через каждые две недели подкормку повторяют. Посеянные семена базилика слегка нужно увлажнить и накрыть стеклом или пакетом для поддержания постоянной влажности. В тепле и при свете семена базилика начинают прорастать примерно через неделю, но иногда всхожесть может растянуться. Когда рассада базилика достигнет пяти сантиметров в длину, ее нужно пересадить на постоянное место. К примеру, можно сделать это в теплице, парнике, на грядке или в другие контейнеры. После того как рассада базилика приживется и двинется в рост, можно сделать прищепку верхушки растения. В этом случае крона базилика будет широкой путем боковых побегов, растение будет хорошо куститься.

Как посадить базилик, чтобы он быстро вырос

Для быстрого роста за несколько недель и до высадки рассаду базилика нужно начинать закаливать. Для этого выносите ее периодически на свежий воздух сначала на несколько минут, а затем увеличивайте время.

Высаживать базилик в почву можно, когда он прогреется до +15°C. Помните, что базилик любит защищенное от ветра и освещенное солнцем место. Важно, что растение не терпит тяжелую почву.