Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Как правильно сажать баклажаны в открытый грунт

19 мая 2023, 19:29
Асоян Карина редактор ленты
как сажать баклажаны в открытый грунт
Источник: Pixabay

Баклажаны высаживают в открытый грунт в начале мая и до середины июня. Эта культура не любит заморозки, поэтому важно, чтобы земля прогрелась хотя бы до 10 градусов. Кроме благоприятного срока, на результат урожая влияет правильно выполненные этапы посадки.

О том, как правильно сажать баклажаны в открытый грунт, рассказывают Факты ICTV.

Как сажать баклажаны в открытый грунт

як садити баклажани у відкритий грунт

Сначала необходимо подготовить почву. Для этого  за несколько дней перекопайте землю и внесите комплексные удобрения. В качестве подкормки можно использовать перепревшие опилки и компост.

При выборе грунта ориентируйтесь на супеси и суглинки. Кислая и тяжелая земля не подходит для такой культуры, как баклажан.

  1. Перед высадкой замочите рассаду баклажанов в воде на 10-15 минут.
  2. Сделайте лунки на расстоянии около 40 см друг между другом и 50 см между самими рядками.
  3. Высаживайте баклажаны в землю на глубину около 8 см.
  4. Присыпьте растения и полейте водой.
  5. В засушливую погоду подливайте баклажаны через день, в обычные — раз в два-три дня.
Читайте также:
ВиноградЧтобы урожай был вкусным: как правильно обрезать виноград на зиму

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь