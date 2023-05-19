Баклажаны высаживают в открытый грунт в начале мая и до середины июня. Эта культура не любит заморозки, поэтому важно, чтобы земля прогрелась хотя бы до 10 градусов. Кроме благоприятного срока, на результат урожая влияет правильно выполненные этапы посадки.
О том, как правильно сажать баклажаны в открытый грунт, рассказывают Факты ICTV.
Как сажать баклажаны в открытый грунт
Сначала необходимо подготовить почву. Для этого за несколько дней перекопайте землю и внесите комплексные удобрения. В качестве подкормки можно использовать перепревшие опилки и компост.
При выборе грунта ориентируйтесь на супеси и суглинки. Кислая и тяжелая земля не подходит для такой культуры, как баклажан.
- Перед высадкой замочите рассаду баклажанов в воде на 10-15 минут.
- Сделайте лунки на расстоянии около 40 см друг между другом и 50 см между самими рядками.
- Высаживайте баклажаны в землю на глубину около 8 см.
- Присыпьте растения и полейте водой.
- В засушливую погоду подливайте баклажаны через день, в обычные — раз в два-три дня.