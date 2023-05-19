Баклажаны высаживают в открытый грунт в начале мая и до середины июня. Эта культура не любит заморозки, поэтому важно, чтобы земля прогрелась хотя бы до 10 градусов. Кроме благоприятного срока, на результат урожая влияет правильно выполненные этапы посадки.

О том, как правильно сажать баклажаны в открытый грунт, рассказывают Факты ICTV.

Как сажать баклажаны в открытый грунт

Сначала необходимо подготовить почву. Для этого за несколько дней перекопайте землю и внесите комплексные удобрения. В качестве подкормки можно использовать перепревшие опилки и компост.

При выборе грунта ориентируйтесь на супеси и суглинки. Кислая и тяжелая земля не подходит для такой культуры, как баклажан.