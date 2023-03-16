Весна — очень насыщенный период для огородников. Именно и этот период осуществляется посадка всех овощной и фруктовых культур в открытый грунт.

В то же время свекла считается одним из самых простых овощей для выращивания. Она не нуждается в особом уходе, поэтому огородники любят сажать этот овощ на своих участках. Кроме того, свекла – ценный пищевой продукт, который содержит множество полезных элементов и витаминов.

Когда нужно сажать свеклу в 2023 году и как делать это правильно, узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Посадка свеклы в открытый грунт 2023 — даты

Обычно свеклу сажают в открытый грунт, однако раннеспелые сорта сначала сеют на рассаду. Семена сеют в начале апреля, а на грядку растения переносят в начале мая.

Подавляющее большинство украинцев не сеют культуру на рассаду, а сразу сажают свеклу в грунт. Чтобы выбрать подходящую дату для посадки свеклы, стоит обращать внимание на погодные условия, сортовые особенности культуры и цель выращивания.

На самом деле свекла считается холодостойкой культурой, однако сильные заморозки негативно сказываются на плодах.

Поэтому сажать свеклу в открытый грунт нужно тогда, когда температура воздуха зафиксируется на отметке +15-18°C, а земля прогреется до +7-10°C.

В Украине такие температурные условия наступают в конце апреля – в начале мая. Опытные огородники часто обращают внимание на лунный календарь. Свеклу рекомендуется сажать или пересаживать в дни, когда Луна убывает.

В 2023 году благоприятными днями для посадки свеклы в грунт являются:

Март — 9-19.

Апрель — 8-18.

Май — 7-17

Июнь — 6-16.

Однако в марте сажать свеклу не стоит, земля еще слишком холодная да и существует большой риск заморозков.

Также стоит учитывать сорт свеклы. В общем, их три:

скороспелый-среднеранний — 80-110 дней;

среднеспелый — 110-130 дней;

позднеспелый — 130-145 дней.

Промежуток, который указан в днях — это время от посадки до сбора урожая.

Как правильно сажать свеклу в открытый грунт

Сперва стоит подготовить земельный участок. Это важный момент, ведь свекла не любит расти в песчаных и тяжелых почвах.

Опытные огородники советуют высаживать культуру на торфяниках с известью, супесчаных почвах и черноземе. Для успешного выращивания свеклы стоит выбрать участок, где в прошлом году росли огурцы, лук, помидоры или бобовые.

А вот после моркови или капусты выращивать свеклу не стоит. Также важно, чтобы культура не росла на одном и том же месте несколько лет подряд.

Участок для будущей свеклы должен быть солнечным, ведь культура не любит тень!

Перед посадкой нужно разрыхлить почву, убрать все сорняки и внести удобрения. Высаживать свеклу лучше рядами. Для этого:

сделайте бороздку и полейте ее водой;

когда влага впитается, можно сеять культуру;

глубина заделки составляет 3-4 см, а расстояние между рядами — 40 см;

после посадки полейте свеклу достаточным количеством воды.

После появления первых всходов стоит проредить ростки.