Капуста — полезный овощ, который содержит немало витаминов, в частности E, С, К и др. Высаживают эту культуру обычно весной, когда почва становится достаточно теплой.
Когда сажать капусту в открытый грунт 2023
Сроки высадки зависят от погоды и климатических условий. Обычно этот процесс начинают с середины апреля и продолжают до июня. Тогда температура почвы прогревается до более чем 5 градусов.
Также обратите внимание на вид капусты. Высаживать ее нужно тогда, когда на ней будет не менее четырех листков.
По посевному календарю, самыми благоприятными днями для высадки капусты являются:
- май: 10, 11, 14-17, 21, 22, 30, 31;
- июнь: 1,6, 7, 10, 14-16, 27, 28.
Как сажать капусту в открытый грунт
Сначала нужно выбрать место для высадки капусты. Для этого следует придерживаться нескольких советов.
- Помните, что капуста предпочитает почву с нейтральным уровнем кислотности.
- Если на вашем участке почва кислая, нужно заняться известкованием. Для этого осенью на грядку наносят гашеную известь. Весной же можно использовать доломитовую муку или гипс.
- Для капусты нужен солнечный участок с глубоким уровнем залегания грунтовых вод (около 2 м).
- Высаживать капусту лучше на земле, где предварительно росли огурцы, морковь, лук, чеснок, бобовые и тому подобное.
- За некоторое время до посадки полейте капусту водой, чтобы она меньше травмировалась.
Правила посадки капусты в открытый грунт:
- На грядке сделайте необходимое количество лунок на расстоянии 20-30 см друг от друга.
- Внутрь лунки насыпьте измельченную яичную скорлупу и коробку древесной золы. Это необходимо для того, чтобы не завелись медведки.
- Положите капусту в лунку и присыпьте землей.
- Тщательно полейте.