Капуста — полезный овощ, который содержит немало витаминов, в частности E, С, К и др. Высаживают эту культуру обычно весной, когда почва становится достаточно теплой.

Когда сажать капусту в открытый грунт 2023

Сроки высадки зависят от погоды и климатических условий. Обычно этот процесс начинают с середины апреля и продолжают до июня. Тогда температура почвы прогревается до более чем 5 градусов.

Также обратите внимание на вид капусты. Высаживать ее нужно тогда, когда на ней будет не менее четырех листков.

По посевному календарю, самыми благоприятными днями для высадки капусты являются:

май: 10, 11, 14-17, 21, 22, 30, 31;

июнь: 1,6, 7, 10, 14-16, 27, 28.

Как сажать капусту в открытый грунт

Сначала нужно выбрать место для высадки капусты. Для этого следует придерживаться нескольких советов.

Помните, что капуста предпочитает почву с нейтральным уровнем кислотности.

Если на вашем участке почва кислая, нужно заняться известкованием. Для этого осенью на грядку наносят гашеную известь. Весной же можно использовать доломитовую муку или гипс.

Для капусты нужен солнечный участок с глубоким уровнем залегания грунтовых вод (около 2 м).

Высаживать капусту лучше на земле, где предварительно росли огурцы, морковь, лук, чеснок, бобовые и тому подобное.

За некоторое время до посадки полейте капусту водой, чтобы она меньше травмировалась.

Правила посадки капусты в открытый грунт: