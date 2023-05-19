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Когда сажать капусту в открытый грунт — благоприятные дни в 2023 году

19 мая 2023, 19:28
Асоян Карина редактор ленты
коли садити капусту у відкритий грунт 2023
Источник: Unsplash

Капуста — полезный овощ, который содержит немало витаминов, в частности E, С, К и др. Высаживают эту культуру обычно весной, когда почва становится достаточно теплой.

Когда сажать капусту в открытый грунт 2023

Сроки высадки зависят от погоды и климатических условий. Обычно этот процесс начинают с середины апреля и продолжают до июня. Тогда температура почвы прогревается до более чем 5 градусов.

Также обратите внимание на вид капусты. Высаживать ее нужно тогда, когда на ней будет не менее четырех листков.

По посевному календарю, самыми благоприятными днями для высадки капусты являются:

  • май: 10, 11, 14-17, 21, 22, 30, 31;
  • июнь: 1,6, 7, 10, 14-16, 27, 28.

Как сажать капусту в открытый грунт

Сначала нужно выбрать место для высадки капусты. Для этого следует придерживаться нескольких советов.

  • Помните, что капуста предпочитает почву с нейтральным уровнем кислотности.
  • Если на вашем участке почва кислая, нужно заняться известкованием. Для этого осенью на грядку наносят гашеную известь. Весной же можно использовать доломитовую муку или гипс.
  • Для капусты нужен солнечный участок с глубоким уровнем залегания грунтовых вод (около 2 м).
  • Высаживать капусту лучше на земле, где предварительно росли огурцы, морковь, лук, чеснок, бобовые и тому подобное.
  • За некоторое время до посадки полейте капусту водой, чтобы она меньше травмировалась.

Правила посадки капусты в открытый грунт:

  1. На грядке сделайте необходимое количество лунок на расстоянии 20-30 см друг от друга.
  2. Внутрь лунки насыпьте измельченную яичную скорлупу и коробку древесной золы. Это необходимо для того, чтобы не завелись медведки.
  3. Положите капусту в лунку и присыпьте землей.
  4. Тщательно полейте.
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