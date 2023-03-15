Помидор — очень полезный и вкусный летний овощ. Он содержит много питательных веществ, витаминов и антиоксидантов.

Кроме того, помидор помогает снизить риск развития рака, поддерживает здоровье сердца, улучшает зрительную функцию и помогает сохранить здоровую кожу, снижая риск развития признаков старения.

Помидор считают настоящим королем лета, ведь без этого сочного овоща не обходится ни одно блюдо. К сожалению, найти вкусный и пахучий томат в супермаркете практически невозможно, поэтому большинство людей привыкли выращивать помидоры в огороде.

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Факты ICTV узнавали, когда нужно высаживать помидоры в открытый грунт 2023 и как делать это правильно.

Высадка рассады помидоров в открытый грунт 2023 — даты

Для получения хорошей и здоровой рассады помидоров, от посева до посадки должно пройти:

40-50 дней для низких сортов;

для низких сортов; 55-65 дней для средних помидоров;

для средних помидоров; 65-75 дней для высоких сортов.

В зависимости от этого срока, прогноза погоды и готовности почвы вы можете планировать точную дату посева и высадки. При расчете даты высадки помидорной рассады советуем обращать внимание именно на погодные условия.

Помидоры не переносят заморозков, поэтому лучше дождитесь, когда земля достаточно прогреется, а температура воздуха зафиксируется на отметке +12-18°C. При этом ночью температура не должна опускаться ниже +10°C.

Опытные огородники часто пользуются специальным лунным календарем. Благоприятные дни для посадки помидоров в почву в 2023 году:

Апрель — 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18

Май — 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Июнь — 1-3, 11-13, 24, 25, 30

Все же советуем ориентироваться больше на погодные условия и готовность почвы. Но не стоит проводить высадку помидоров 2-4, 11 и 26 мая. Это не благоприятные дни!

Как правильно сажать помидоры в открытый грунт

Сначала стоит выбрать хороший участок: помидоры любят солнечное тепло, поэтому территория для высадки должна хорошо освещаться в течение дня.

Кстати, опытные огородники не советуют сажать помидоры на одном участке два года подряд. Каждый год им нужно выбирать новое место!

Также помидорную рассаду лучше сажать на небольших возвышенностях, как можно дальше от тени (в полутени растения приживутся, но будут плохо родить и урожай созреет позже).

Когда участок и благоприятный день выбраны, можно начинать высаживать помидорное растение:

Выкопайте ямки размером 30*30 см. Между ними должно быть расстояние в 40-50 см, а ширина междурядий должна достигать минимум 60 см. Советуем делать ряды по направлению от севера к югу (тогда все помидоры получат достаточно солнечного света). Обильно полейте землю теплой водой и подготовьте рассаду (лучше высаживать ее вместе с земляным комом). Высадите сеянцы в ямки (по одному в каждое углубление). Помидор должен располагаться по центру. Присыпьте рассаду землей и полейте каждое помидорное растение достаточным количеством воды.

После посадки грядку не нужно дополнительно поливать! Если хотите, чтобы помидоры дали хороший урожай, можно присыпать землю компостом.