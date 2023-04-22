Петрушка — многолетнее растение, обладающее длительным периодом прорастания. Это связано с эфирными маслами, которые содержатся в семенах.

Именно они не пускают внутрь воду и так замедляют рост растения.

Как сеять петрушку, чтобы она быстро взошла, рассказывают Факты ICTV.

Как сеять петрушку, чтобы быстро взошла

Для того, чтобы вырастить петрушку быстрее, нужно избавиться от эфирного масла с поверхности семян.

Замачивание в водке

Заверните семена петрушки в ткань или полотняные мешочки и опустите в посуду с водкой. Замачивайте семена не дольше 10 мин, чтобы не повредить кожицу. После замачивания промойте завернутые семена под водой. Обработанные семена можно сразу высаживать в грунт.

Замачивание в перекиси водорода

Заверните семена петрушки в ткань. Замочите в 3% растворе перекиси водорода на 10-20 мин. Промойте семена под водой.

Известь для быстрого прорастания петрушки

В почву, в которую вы планируете посадить петрушку, насыпьте негашеную известь. Посейте семена петрушки и присыпьте землей.

При таком способе петрушка может взойти через несколько дней.

Замачивание в теплой воде

Также петрушку можно замочить в обычной теплой воде.

Оставьте семена петрушки в воде на одну ночь. Утром можете начинать посев.