Укроп — популярная зелень, которая содержит большое количество витаминов: С, В1, В2, Р и др. В этом растении много клетчатки, влияющей на кишечник.

Посеять укроп можно самостоятельно в домашних условиях, ведь это не требует много усилий. Однако следует знать, что это растение может всходить более трех недель.

Как сеять укроп, чтобы быстро взошел, рассказывают Факты ICTV.

Как сеять укроп, чтобы быстро взошел

Семена укропа как и петрушки содержат эфирное масло, которое замедляет процесс развития. Таким образом растение всходит только через 14-20 дней.

Для того, чтобы укроп взошел быстрее, нужно прорастить семена. Это можно сделать с помощью замачивания.

Замачивание укропа в воде

Положите на тарелку марлю и насыпьте семена укропа. Залейте фильтрованной водой и оставьте на день. Меняйте воду каждые 3-4 часа.

Замачивание укропа в водке

Для этого способа нужна 40% водка. Семена следует поместить в марлю и завязать. Опустите мешочек с семенами в водку, однако не более чем на 10 минут.

Замачивание укропа в травяном настое

Залейте 1 ч. л. ромашки кипятком и охладите до 40-50 градусов. Оставьте семена в растворе на полчаса.

Замачивание укропа в алоэ

Разведите сок алоэ с водой, в пропорциях 1:1. Далее нужно поместить семена в раствор на сутки.

Как сеять укроп в открытый грунт